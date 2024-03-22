Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με μία «πύλη φωτός» που εμφανίστηκε σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τζιανγκτζιούν Σαν της Κίνας.

Το μαγευτικό και απόκοσμο θέαμα κατέγραψαν οι τυχεροί σκιέρ και οι εικόνες μεταδόθηκαν αστραπιαία .

Αν και παραπέμπει σε μεταφυσικές ερμηνείες, ωστόσο η «πύλη φωτός» είναι μια λαμπερή δέσμη φωτός που παράγεται από την αντανάκλαση του ήλιου πάνω σε ένα σύννεφο κρυστάλλων πάγου.



Πηγή: skai.gr

