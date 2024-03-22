Με καρκίνο η Κέιτ Μίντλετον: Πλήρη ανάρρωση εύχεται ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης στην Κέιτ Μίντλετον- πριγκίπισσα, Αικατερίνη της Ουαλίας, που αποκάλυψε νωρίτερα πως «δίνει μάχη» με τον καρκίνο, ευχόμενος πλήρη ανάρρωση.

«Προφανώς μόλις ακούσαμε όλοι τα τρομερά νέα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Οι σκέψεις μας είναι με τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα μέλη της οικογένειάς της και τους φίλους της κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης περιόδου και σίγουρα της ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.