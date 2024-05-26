Το Συντηρητικό Κόμμα στη Βρετανία θα θεσπίσει την υποχρεωτική θητεία για τους 18χρονους αν κερδίσει στις εθνικές εκλογές της 4ης Ιουλίου, μέτρο που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή στον στρατό ή στην κοινότητα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Οι νεαροί ενήλικες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο να περνούν ένα σαββατοκύριακο τον μήνα προσφέροντας εθελοντική εργασία στη διάρκεια ενός χρόνου ή να καταλάβουν μια από τις 30.000 θέσεις για να πραγματοποιήσουν θητεία ενός χρόνου στις ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Σούνακ.

Η ανακοίνωση ακολουθεί χθεσινά σχόλια του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάμερ ότι τάσσεται υπέρ του δικαιώματος ψήφου στους 16χρονους και 17χρονους.

Οι Τόρις του Σούνακ υπολείπονται στην πρόθεση ψήφου κατά πολύ του Εργατικού Κόμματος.

"Η Βρετανία σήμερα αντιμετωπίζει ένα μέλλον περισσότερο επικίνδυνο και διχασμένο. Αναμφίβολα απειλούνται οι δημοκρατικές μας αξίες. Αυτός είναι ο λόγος που θα θεσπίσουμε ένα τολμηρό νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας για 18χρονους", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σούνακ.

Το κόμμα του ανακοίνωσε ότι η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα που θα εξοικονομηθούν από την πάταξη της φοροδιαφυγής και από το Κοινό Ταμείο Ευημερίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο στοχεύει στη μείωση της περιφερειακής οικονομικής ανισότητας.

Πολιτικοί του Εργατικού Κόμματος πάντως ειρωνεύτηκαν την ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν θα υπάρχουν ποινικές κυρώσεις εις βάρος όσων δεν υπηρετήσουν, αλλά ότι θα υποχρεούνται να το κάνουν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

