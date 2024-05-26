Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Δουβλίνο όταν σημειώθηκαν αναταράξεις το μεσημέρι της Κυριακής. Οχτώ εξ αυτών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή τους δεν κρίνεται σοβαρή.



Η πτήση της Qatar Airways από τη Ντόχα είχε αναταράξεις πάνω από την Τουρκία, και μετά την προσγείωση στο Δουβλίνο γύρω στη 13:00 (τοπική ώρα 15:00 ώρα Ελλάδας) χρειάστηκε να σπεύσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου.

Another severe turbulence incident, with 6 passengers & 6 crew injured. Qatar Airways QR17, Doha to Dublin. It happened over Turkey (I checked the details on @flightradar24) so a long wait before landing.



Thinking of all those injured & all on board; must have been terrifying. https://t.co/naY0gCqS6O May 26, 2024

Τραυματίστηκαν έξι επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος.



«Η πτήση QR107 της Qatar Airways από τη Ντόχα προσγειώθηκε με ασφάλεια όπως ήταν προγραμματισμένο στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου λίγο πριν τις 13:00 της Κυριακής. Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος χρειάστηκε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας του Αεροδρομίου και του τμήματος Πυροσβεστικής και Διάσωσης, καθώς 6 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος [12 συνολικά] ανέφεραν τραυματισμούς μετά από αναταράξεις στο αεροσκάφος κατά την πτήση του πάνω από την Τουρκία» ανέφερε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Δουβλίνου.

«Η ομάδα του αεροδρομίου του Δουβλίνου συνεχίζει να παρέχει πλήρη βοήθεια επί τόπου στους επιβάτες και το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας» πρόσθεσε.

BREAKING: Emergency services are at Dublin Airport after 12 people were injured on a flight due to turbulence



Full story: https://t.co/fjOv5lHudm



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/GLFTsFT2yG — Sky News (@SkyNews) May 26, 2024

«Όλοι οι επιβάτες αξιολογήθηκαν για τραυματισμό πριν από την αποβίβαση τους από το αεροσκάφος».



«Οκτώ επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Η πτήση επιστροφής στη Ντόχα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα το απόγευμα, αν και με καθυστέρηση. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου δεν επηρεάστηκαν και συνεχίζονται κανονικά σήμερα το απόγευμα» τονίστηκε.



Από την πλευρά της, η Qatar Airways επιβεβαίωσε ότι η πτήση QR017, ένα Boeing B787-9, προσγειώθηκε με ασφάλεια σήμερα το μεσημέρι.



Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι «ένας μικρός αριθμός επιβατών και πληρώματος υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς κατά την πτήση και τώρα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα».



«Το θέμα υπόκειται τώρα σε εσωτερική έρευνα», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Τρίτη αεροσκάφος της Singapore Airlines σε μια πτήση από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας επιβάτης και ακόμα 30 να τραυματιστούν σοβαρά.

