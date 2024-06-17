Πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αναχώρησαν τη Δευτέρα από την πρωτεύουσα της Κούβας, Αβάνα, όπως είχε προγραμματιστεί, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μια φρεγάτα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο έφτασαν στο λιμάνι της Αβάνας την περασμένη εβδομάδα, κίνηση που ερμηνεύθηκε ευρέως ως ρωσική επίδειξη δύναμης εν μέσω συνεχιζόμενων υψηλών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, τρία πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο συμμετείχαν στις στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Κούβας.

Ο κουβανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η επίσκεψη των πλοίων του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν μέρος των «φιλικών» σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.