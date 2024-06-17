Επίθεση από θαλάσσια χελώνα δέχτηκε μια γυναίκα στο Λιμένι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα ανέφερε πως ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό, σε κοντινή απόσταση από την ακτή, δέχθηκε από πίσω το δάγκωμα του ζώου, με αποτέλεσμα να πανικοβληθεί και να αρχίσει να καλεί σε βοήθεια.

Τρεις άνδρες άκουσαν τις φωνές της στην ακτή και άμεσα έσπευσαν να την απελευθερώσουν από το στόμα της χελώνας, που την τραβούσε στον βυθό.

Πινακίδα ενημερώνει τους λουόμενους στην συγκεκριμένη παραλία για την ύπαρξη χελωνών, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν πρέπει να ενοχλούν τα ζώα και όχι ότι κινδυνεύουν από αυτά.

Στο κέντρο υγείας ενημερώθηκε ότι από το 2019 σημειώθηκαν περισσότερα από 200 περιστατικά επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

