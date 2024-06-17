Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr ένας 41χρονος, αλβανικής καταγωγής, παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία επέβαινε σε μηχανάκι. Η 35χρονη έπεσε από τη μοτοσικλέτα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος την έπιασε από τον λαιμό και την απείλησε.

Οι αστυνομικοί του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του Τμήματος Λευκού Πύργου προέβησαν σε όλες προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

