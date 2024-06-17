Λογαριασμός
Νέο περιστατικο ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη: 41χρονος παρέσυρε την πρώην σύζυγό του με αυτοκίνητο

Ο 41χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία επέβαινε σε μηχανάκι

Θεσσαλονίκη ενδοοικογενειακή βία

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr ένας 41χρονος, αλβανικής καταγωγής, παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία επέβαινε σε μηχανάκι. Η 35χρονη έπεσε από τη μοτοσικλέτα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος την έπιασε από τον λαιμό και την απείλησε.

Οι αστυνομικοί του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του Τμήματος Λευκού Πύργου προέβησαν σε όλες προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: thestival.gr

