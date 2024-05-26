Επίθεση με ρουκέτες δέχθηκε την Κυριακή το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες, με τη Χαμάς να αναλαμβάνει την ευθύνη.



Οχτώ ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη νότια Γάζα, με στόχο το Τελ Αβίβ, με κάποιες εξ αυτών να αναχαιτίζονται.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μεγάλη πυραυλική επίθεση» σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπου ο ισραηλινός στρατός σήμανε συναγερμό.



Αιγύπτιοι αξιωματούχοι πάντως, δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία θα ξαναρχίσουν την Τρίτη στο Κάιρο.

Σε σημερινή τους ανακοίνωση στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες ανακοίνωσαν ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν ως απάντηση στις "σιωνιστικές σφαγές εναντίον αμάχων", όπως τις αποκάλεσαν.

Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί ότι η ισλαμιστική οργάνωση εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς παρά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που μαίνεται εδώ και πάνω από επτά μήνες από αέρος και εδάφους με καταστροφικά αποτελέσματα.

מכתש בעקבות נפילה ליד כפר סבא pic.twitter.com/O1nQ5eWD2k — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 26, 2024

