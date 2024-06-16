Οι ήρωες αναζητούν την ελπίδα ανάμεσα στα ερείπια και τις απώλειες του πολέμου. Κάποιοι οδεύουν προς την καταστροφή και κάποιοι άλλοι σκαλίζουν το παρελθόν για να μάθουν την αλήθεια στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Καλή λέει στον Ανδρέα πως τις απαντήσεις που ψάχνει για τη μητέρα του και το παρελθόν μπορεί να του τις δώσει μόνο ένας άνθρωπος. Ο πατέρας του, Θαλής! Ο Ανδρέας, κλονισμένος με το γεγονός πως ο Θαλής μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός, αποφασίζει να τον ψάξει.

Η Μάρμω προσπαθεί να πείσει τον Κίτσο να σταματήσει να σκέφτεται μόνο τον θάνατο και να δώσει επιτέλους μια ευκαιρία ξανά στη σχέση τους. Ο Φάνης, έχοντας μάθει από τη Βέτα για τη σχέση που είχε η Λιάνα με τον Θωμά, σοκαρισμένος, φεύγει από το σπίτι.

Η Βέτα, ανήσυχη, ζητάει από τον Στάθη να ψάξει να βρει τον θείο του. Στο μέτωπο, ο Θωμάς αποφασίζει να βάλει μπροστά ένα παράτολμο σχέδιο ώστε να δώσει στο ελληνικό στράτευμα το πλεονέκτημα εναντίον των Ιταλών.

Στο Γραμματικό, όλοι περιμένουν να επιστρέψει ο Στέφανος, χωρίς όμως να γνωρίζουν για τον βαρύ τραυματισμό του. Ο Τέλης κι η Ματούλα προσπαθούν να εντοπίσουν τον Μαρμάρη, πιστεύοντας πως έτσι θα βρουν την Πέλλα.

