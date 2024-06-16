Της Ιωάννας Μάνδρου

Με τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, που δίνουν τη δυνατότητα σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και άλλους δημοσίους λειτουργούς υποχρεωτικά να καταγγείλουν περαστικά ενδοοικογενειακής βίας, στις περιπτώσεις που τα θύματα δεν το κάνουν, συνελήφθη γνωστός ποινικολόγος, που ξυλοκόπησε με σκληρό τρόπο τη σύζυγο του, επίσης δικηγόρο, η οποία πήγε μόνη της σε ιδιωτική κλινική.

Χωρίς η ίδια να επιθυμεί την αποκάλυψη της πραγματικής αιτίας των βαρύτατων τραυμάτων της, οι γιατροί με βάση τον νέο νόμο, ειδοποίησαν τις εισαγγελικές αρχές, καθώς κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως δεν ευστοχούσε ο ισχυρισμός της, ότι έπεσε από τη σκάλα στο σπίτι της.

Ο γνωστός ποινικολόγος συνελήφθη μετά από την αναφορά των γιατρών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πλέον διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αδίκημα πολύ σοβαρό που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ηδη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί μετά την νόμιμη προθεσμία.

Το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού της συζύγου του γνωστού ποινικολόγου απασχόλησε τις δικαστικές αρχές, όταν η σύζυγος του, το θύμα, προσήλθε σε ιδιωτική κλινική προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σοβαρά τραύματα της. Το θύμα ισχυρίστηκε για να καλύψει την πραγματικότητα, ως συνήθως συμβαίνει, ότι έπεσε από τη σκάλα, ωστόσο οι θεράποντες γιατροί διέγνωσαν ότι ο ισχυρισμός της δεν είχε κάποια σχέση με την πραγματικότητα, καθώς έκριναν ότι ήταν εμφανές ότι τα τραύματα είχαν προκληθεί από ανθρώπινο χέρι.

Σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί ενδοοκογενειακής βίας, οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές και η σύλληψη του γνωστού ποινικολόγου ήταν η συνέχεια της νόμιμης διαδικασίας.

Ο νέος νόμος.

Η νεοπαγής διάταξη υποχρεώνει του ιατρούς να ειδοποιούν τις αρχές, όταν κατά την εξέταση διαπιστώνουν ευρήματα που παραπέμπουν σε ενδοοικογενειακή βία, ανεξαρτήτως με το τι δηλώνει το θύμα.

Παράλληλα με την θέσπιση υποχρέωσης καταγγελίας ο νόμος θωρακίζει τους ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες (λ.χ παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους) που καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους, με σχετικό ακαταδίωκτο σε εκδικητικές σε βάρος μηνύσεις των δραστών, αλλά και αποφυγή της ταλαιπωρίας να καταθέσουν ως μάρτυρες στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. (εκτός αν το δικαστήριο κρίνει απολύτως αναγκαία τη κατάθεση τους με φυσική παρουσία και δεν αρκεί η ανάγνωση της αναφοράς τους).



Το νέο άρθρο 23 του ν.3500/2006 όπως διαμορφώθηκε με το νόμο Φλωρίδη 5090/2024 και η αντίστοιχη αιτιολογική του έχουν ως εξής:



Άρθρο 130



«Άρθρο 23



Υποχρεώσεις των επαγγελματιών



1. Παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ή του ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, επιμελητής, προπονητής ή γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του σε ανήλικο, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πληροφορείται ή διαπιστώνει με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ανηλίκου έγκλημα ενδο-οικογενειακής βίας, υποχρεούται να το αναφέρει αμελλητί στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Την ίδια υποχρέωση έχει ιατρός που με βάση σοβαρά αντικειμενικά ευρήματα της ιατρικής εξέτασης διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος ενηλίκου έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας.



2. Τα πρόσωπα της παρ. 1, που προβαίνουν σε αναφορά εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο εάν προέβη-σαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.



2. Α. Τα πρόσωπα της παρ. 1 καλούνται να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μόνο αν το έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.

