Έκρηξη από πυρομαχικά σημειώθηκε τη Δευτέρα σε χώρο εκπαίδευσης του τσεχικού στρατού, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού προκάλεσε τον θάνατο ενός στρατιώτη και τον τραυματισμό άλλων οκτώ ανθρώπων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή εκπαίδευσης Λίμπαβα στα ανατολικά της Τσεχίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

