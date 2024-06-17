Λογαριασμός
Τσεχία: Έκρηξη σε κέντρο εκπαίδευσης στρατιωτών – Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

Για εννέα τραυματίες κάνουν λόγο οι πρώτες αναφορές από την έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή εκπαίδευσης Λίμπαβα στα ανατολικά της Τσεχίας

UPDATE: 17:09
Τσεχία

Έκρηξη από πυρομαχικά σημειώθηκε τη Δευτέρα σε χώρο εκπαίδευσης του τσεχικού στρατού, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού  προκάλεσε τον θάνατο ενός στρατιώτη και τον τραυματισμό άλλων οκτώ ανθρώπων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή εκπαίδευσης Λίμπαβα στα ανατολικά της Τσεχίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τσεχία Έκρηξη στρατός
