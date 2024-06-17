Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 16χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, από κοινού με συνεργό του, προσέγγισαν δύο ανήλικους και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου (κατσαβίδι), αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Το συμβάν αντιλήφθηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αφού παράλληλα ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ακινητοποίησε τον 16χρονο δράστη και από κοινού με τους προστρέξαντες αστυνομικούς τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

