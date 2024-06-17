Κασέτες με έργα του Αιμίλιου Ριάδη, αφίσες και έντυπα προγράμματα αφιερωμένα σε μουσικές βραδιές προηγούμενων δεκαετιών, μουσικά όργανα με βασικές πληροφορίες, όπως και κοστούμια που χρησιμοποιήθηκαν σε παραστάσεις «προσφέρονται» στο κοινό. Την ίδια στιγμή, μπορεί κάποιος από οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται, να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης να κάνει ένα ταξίδι στην ιστορία του, με σταθμούς σε όλες τις ημερομηνίες – ορόσημο της 24χρονης πορείας του.

Πρόκειται για το έργο «Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των τεκμηρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης», που παρουσιάστηκε σήμερα και περιλαμβάνει ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των συλλογών του, δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και αναβάθμιση του ιστοχώρου του ΜΜΘ, ψηφιακό χρονολόγιο για την πολιτιστική του διαδρομή, αλλά και δύο εφαρμογές, μία για εικονική ξενάγηση και μία για την ιστορία των μουσικών οργάνων.

«Το πλούσιο αρχείο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί και την ιστορία του, ψηφιοποιήθηκε. Είναι ένα έργο που οδηγεί το Μέγαρο σε μία νέα, ακόμη πιο σύγχρονη εποχή», είπε στον χαιρετισμό της η πρόεδρος του ΟΜΜΘ Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου. «Ο πολιτισμός σίγουρα δεν θα είχε την ίδια αξία αν δεν ήταν προσβάσιμος. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου του Μεγάρου κάθε πολίτης θα μπορεί να περιηγηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στην ιστορία του, να γνωρίσει τις δράσεις του κι όλο αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 25 χρόνια», πρόσθεσε ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Χρήστος Γαλιλαίας.

Με στόχο τη διάσωση, αξιοποίηση και προβολή των συλλογών και αρχείων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και υλοποιήθηκε από την ομάδα διαχείρισης έργων πολιτισμικής πληροφορικής της εταιρείας Dotsoft, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. «Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ψηφιοποίηση όσο και για τη φωτογράφηση ήταν βασισμένος στην ιδιαιτερότητα που είχανε τα κοστούμια, τα έγγραφα, οι αφίσες, τα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα κατάλληλα αντίγραφα και έγινε και σε διαφορετικές αναλύσεις, ενώ προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε για το σύνολο του υλικού πιστά αντίγραφα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Μάνος.

«Μετά το πρώτο στάδιο της ψηφιοποίησης, το δεύτερο στάδιο ήταν η τεκμηρίωση, όπου ειδική ομάδα περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο κάθε τεκμήριο για να μπορεί να ξέρουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ο δημιουργός, οι παραστάσεις, οι συντελεστές...», συμπλήρωσε ο κ. Μάνος, τονίζοντας ότι στη συγκεκριμένη ομάδα επιλέχθηκαν άτομα που είτε έχουν σχέση με το Μέγαρο είτε γνωρίζουν πολύ καλά το αρχείο του, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα.

Εκτός από το ψηφιακό αποθετήριο, σημαντική παράμετρος στην εξωστρέφεια του Μεγάρου είναι η εικονική ξενάγηση όπου μπορεί ο καθένας να πλοηγηθεί εικονικά στους χώρους που έχουν αποτυπωθεί σε 360 μοίρες, λαμβάνοντας παράλληλα πληροφορίες για διάφορες πτυχές του.

Επιπλέον, μέσα από μία δεύτερη εκπαιδευτική εφαρμογή που απευθύνεται σε μαθητές 12 - 16 ετών, παρουσιάζεται η ιστορία των μουσικών οργάνων, μέσα από ψυχαγωγικό και διαδραστικό χαρακτήρα, με περιγραφικά κείμενα και ερωτήσεις.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της …φιλικότητας, ώστε να είναι μία πύλη που γρήγορα κάποιος μπορεί να εξοικειωθεί με το περιεχόμενό της και να χρησιμοποιείται το ίδιο εύκολα από φορητές συσκευές, tablet, κινητά αλλά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι χρήστες μπορούν να γνωρίσουν τη νέα διαδικτυακή πύλη του ΜΜΘ στη διεύθυνση https://www.tch-digital.gr/ και εκεί προσφέρονται δωρεάν και οι διαδραστικές εφαρμογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

