Την προσοχή των πολιτών επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε έκτακτη δήλωσή το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών από αύριο και μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Όπως είπε ο υπουργός η χώρα μας βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον κόκκινο συναγερμό καθώς η βλάστηση έχει ξεραθεί λόγω του προσφάτου καύσωνα, ενώ τις επόμενες μέρες θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια, που αποτελούν τον πιο επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Τόνισε πως όλος ο κρατικός μηχανισμός θα είναι σε εγρήγορση με αυξημένες περιπολίες.

Ο κ.Κικίλιας κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται.

Κάλεσε όλους όπως είπε να είναι προσεκτικοί ώστε να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι δάση και περιουσίες από επιπόλαιες και εγκληματικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

