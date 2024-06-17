Προφυλακιστέος 29χρονος για φωτιές από πρόθεση στο Δομοκό Λαμίας

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, 29χρονος ημεδαπός, που συνελήφθη στις 13 Ιουνίου 2024 για πυρκαγιές από πρόθεση, σε αγροτοδασικές εκτάσεις, στην περιοχή Πετρωτό του Δήμου Δομοκού.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 13 Ιουνίου 2024 από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Πετρωτό του Δήμου Δομοκού, σε αγροτική έκταση, στις 13 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασής του μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 8 Αυγούστου 2022 σε δασική έκταση, στην ίδια περιοχή, από την οποία κάηκαν δυόμιση χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

