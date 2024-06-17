Νεκρή αρκούδα 300 κιλών σε σύγκρουση με ΙΧ στην Καστοριά

Με μία αρκούδα βάρους άνω των 300 κιλών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου 15/6 στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Νεστορίου.

Από την σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους επιβάτες του ΙΧ αυτοκινήτου, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το όχημα, τραυματίστηκε όμως θανάσιμα το μεγαλόσωμο ζώο, που υπολογίζεται ότι ήταν ενήλικο, περίπου οκτώ ετών.

Το Δασαρχείο Καστοριάς ειδοποίησε για το περιστατικό τα στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», τα οποία βρέθηκαν στο σημείο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της «Καλλιστώ» στην θεσμοθετημένη Ομάδα Άμεσης Επέμβασης.

Όπως προέκυψε, η ενήλικη αρκούδα περπάτησε 100 μέτρα από το σημείο της τροχαίας σύγκρουσης, όπου και κατέληξε από εσωτερική αιμορραγία. Στη συνέχεια το νεκρό ζώο μετακινήθηκε και θάφτηκε σε κατάλληλο σημείο, με την μέριμνα της Δασικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

Η περιβαλλοντική οργάνωση αναφέρει πως σε τμήματα της επαρχιακής οδού, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, οι οδηγοί πολύ συχνά υπερβαίνουν κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ το όριο ταχύτητας.

«Τα τροχαία ατυχήματα με αρκούδες και άλλα είδη της άγριας πανίδας συμβαίνουν δυστυχώς αρκετά συχνά σε οδικούς άξονες που διέρχονται από περιοχές που αποτελούν και φυσικό βιότοπο. Η αυξημένη κίνηση οχημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με την πιο συχνή κίνηση των αρκούδων αυτήν την περίοδο, λόγω εντατικής αναζήτησης τροφής, καθιστούν αναγκαία την προσοχή όλων μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της και απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς που κινούνται στα σημεία που αποτελούν βιότοπο αρκούδας να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να τηρούν πάντα το όριο ταχύτητας, ιδιαίτερα κατά την οδήγηση τις νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες, και να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις προειδοποιητικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

