Ξάνθη: Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για το τροχάιο με τέσσερις νεκρούς

«Μουδιάζουν» την Εύβοια οι νεότερες πληροφορίες για το σοκαριστικό τροχαίο με θύματα από τη Χαλκίδα, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου που μας πέρασε στην Ξάνθη.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο 11 Χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας- Ξάνθης πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχοντας «κάνει ευθεία», σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια ανοικτή στροφή του δρόμου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με λεωφορείο, λίγο μετά το βενζινάδικο στους Τοξότες και έτσι να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία οι τέσσερις επιβάτες του αυτοκινήτου ηλικίας 22 έως 27 ετών.

Επρόκειτο αναλυτικότερα για δύο νεαρούς Χαλκιδέους και μια Χαλκιδέα φοιτήτρια που σπούδαζε στην Κομοτηνή.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το πέμπτο άτομο που επέβαινε στο αυτοκίνητο είναι σοβαρά τραυματισμένο και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να εκτιμούν πως η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση κατά την οποία το αυτοκίνητο κυριολεκτικά κόπηκε στη μέση, τραυματίστηκαν ακόμη 6 άτομα, επιβάτες στο λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς εργαζομένων από βραδινή βάρδια.

Ανατριχιαστική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι επρόκειτο για λεωφορείο της ίδια εταιρείας στην οποία εργάζονταν και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου ως εξωτερικοί συνεργάτες, διαμένοντας στην Ξάνθη τους τελευταίους οκτώ μήνες, για επαγγελματική υποχρέωση σε γνωστή βιομηχανία.

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου, ιδιαιτέρως ευδιάθετοι σύμφωνα με αναφορές, μετέβαιναν στον Νέστο για μπάνιο έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για εξαιρετικού χαρακτήρα άτομα και διαψεύδουν τα λεγόμενα περί κατανάλωσης αλκοόλ στο διάστημα πριν το μοιραίο.

