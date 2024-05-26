Γερμανία: Θα κατακτήσει η AfD τα δημαρχεία της Θουριγγίας;

Μέχρι τώρα οι αυτοδιοικητικές εκλογές στη Θουριγγία αποτελούσαν κατεξοχήν πεδίο δράσης του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU). Αλλά ίσως τα πράγματα εξελιχθούν διαφορετικά στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη 13 περιφερειαρχών, 94 δημάρχων και κοινοταρχών και δημοτικών συμβουλίων. Στόχος της CDU είναι να ανακτήσει την πρωθυπουργία του ανατολικογερμανικού κρατιδίου που κατέχει από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι σήμερα ο Μπόντο Ράμελο από το Αριστερό κόμμα (Die Linke), κάτι που θα κριθεί στις τοπικές εκλογές που θα γίνουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο Ράμελο σημειωτέον είναι και ο πρώτος τοπικός πρωθυπουργός κρατιδίου από αυτό το κόμμα.



Αλλά το πρόβλημα είναι το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD με τον Μπιορν Χέκε, επικεφαλής της Κ.Ο στην τοπική βουλή, με τεράστια επιρροή στο κόμμα, βαρύ ιστορικό στην Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος για τις αντισημιτικές, νεοναζιστικές και φασιστικές αντιλήψεις και εκφράσεις. Τελευταία ο Χέκε καταδικάστηκε από δικαστήριο σε χρηματική ποινή για χρήση ναζιστικού συνθήματος των SS. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα στο 30%, με δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό στο 20%.

Δύσκολες οι προβλέψεις

Ο Αντρέ Μπρόντοτς, πολιτικός επιστήμονας στην Ερφούρτη, βλέπει τις τοπικές εκλογές, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι της Θουριγγίας, ως βαρόμετρο. "Το αποτέλεσμά τους μπορεί να κινητοποιήσει, αλλά και να αποσυντονίσει τα κόμματα, κι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσει κανείς ενόψει των τοπικών εκλογών σε περίπου τρεις μήνες" επισημαίνει. „Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι τα κόμματα που κερδίζουν είναι πιο ελκυστικά για πολλούς ψηφοφόρους από τα κόμματα που χάνουν. Επιπλέον, εάν η AfD αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές του 2018 και του 2019 στη Θουριγγία, θα μπορούσε να πει ότι οι πολίτες την εμπιστεύονται μέχρι την τελευταία σπιθαμή της Θουριγγίας". Παρόλα αυτά κανείς δεν τολμά να κάνει προβλέψεις, γιατί οι συνθήκες σε περιφερειακό επίπεδο, τα θέματα, αλλά και οι προσωπικότητες των υποψηφίων είναι πολύ διαφορετικές. Πιθανότητες να εκλέξουν δημάρχους ή περιφερειάρχες έχουν επίσης το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας (SPD), το Αριστερό Κόμμα, οι Φιλελεύθεροι, ενώ καλές πιθανότητες έχουν και πολλοί ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Άλλωστε η AfD κέρδισε τον πρώτο της περιφερειάρχη στη Γερμανία 2023 στο Ζόνεμπεργκ της Θουριγγίας, αλλά ακολούθησαν ήττες στις περιφέρειες Νορντχάουζεν και Ζάαλε-Όρλα, όπου κέρδισαν ένας ανεξάρτητος υποψήφιος και ένας Χριαστιανοδημοκράτης.



Ο Μπρόντοτς εκτιμά ότι η καταδίκη Χέκε για χρήση ναζιστικού συνθήματος σε ομιλία του δεν θα επηρεάσει την απόφαση των ψηφοφόρων υπέρ ή κατά της AfD. Η AfD έχει προφανώς καταφέρει να οικοδομήσει δεσμούς τα τελευταία χρόνια. "Ορισμένοι ψηφοφόροι του κόμματος φαίνεται να έχουν αποκτήσει ανοσία απέναντι σε τέτοια περιστατικά", λέει. Στις δημοσκοπήσεις για τις τοπικές εκλογές, η AfD έχει χάσει μόνο ελάχιστα τους τελευταίους μήνες και βρίσκεται σήμερα στο 30%, η CDU στο 20% και η Αριστερά στο 16%. Ο Γερμανός πολιτικός επιστήμων πιστεύει ότι στις σημερινές αυτοδιοικητικές εκλογές διακυβεύονται πολλά για το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Θουριγγίας.

Οι Χριστιανοδημοκράτες ελπίζουν

Στις εκλογές του 2018 για την ανάδειξη περιφερειαρχών και δημάρχων ήταν το ισχυρότερο κόμμα, όπως και έξι χρόνια νωρίτερα, με περίπου το ήμισυ του συνόλου των περιφερειαρχών και ποσοστό 37,9% των ψήφων. Ορισμένοι από τους αξιωματούχους τους σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, όπως στο Άιχσφελντ της Θουριγγίας, μια περιοχή βαθιά καθολική, δεν είναι πλέον υποψήφιοι για λόγους ηλικίας. "Η CDU χρειάζεται ένα καλό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές ενόψει των εκλογών στο κρατίδιο", τονίζει ο πολιτικός επιστήμονας. Ο Μάριο Φογκτ, επικεφαλής της Κ.Ο των Χριστιανοδημοκρατών στο τοπικό κοινοβούλιο της Θουριγγίας, παρέπεμψε στα εκλογικά αποτελέσματα αρχές του χρόνου, όπου ο Χριστιανοδημοκράτης Κρίστιαν Χέργκοτ, στην περιοχή Ζαάλε-Όρλα κατάφερε να επιβληθεί στον δεύτερο γύρο, ενώ ο υποψήφιος του AfD προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις. "Δείξαμε ότι μπορούμε να επιβληθούμε με τη λεγόμενη εναλλακτική λύση" ενθαρρύνει συνεχώς τους οπαδούς του κόμματός του και ποντάρει στα αισθήματα των κατοίκων για το κρατίδιό τους. "Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει βάλει υποψηφίους για κάθε αξίωμα σε αυτές τις τοπικές εκλογές", εξηγεί ο Φογκτ.



Κάτι που δεν έχει καταφέρει η AfD. Σε τρεις περιφέρειες δεν υπάρχουν υποψήφιοι του κόμματος στα ψηφοδέλτια, ενώ στη Βαϊμάρη το κόμμα δεν προτείνει υποψήφιο δήμαρχο. Η CDU κατεβάζει διπλάσιους υποψηφίους, ενώ το Κόμμα της Αριστεράς, το SPD και οι Πράσινοι έχουν επίσης περισσότερους υποψηφίους από ότι η AfD.



Στην περιφέρεια Ζάαλφελντ-Ρούντολσταν μάλιστα η συγκρότηση λίστας υποψηφίων του AfD κατέληξε σε διάσπαση. Μετά από εσωκομματικές έριδες κατεβαίνουν πλέον δύο λίστες, που ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Η τοπική CDU και η AfD έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το θέμα προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη τη Γερμανία με τους τοπικούς πολιτικούς της AfD να ζητούν την παραίτηση του Χέκε. Η υποψηφιότητα ενός ακροδεξιού εξτρεμιστή ως περιφερειάρχη στο Χιλντμπουργκχάουζεν στη νότια Θουριγγία προκάλεσε μεγάλο σκεπτικισμό. Η εκλογική επιτροπή εκεί είχε εγκρίνει τον υποψήφιο, παρόλο που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της ακροδεξιάς σκηνής στη Θουριγγία. Αναμένεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν θα υπάρχει απόψε τελικό αποτέλεσμα και θα χρειαστεί να γίνει και δεύτερος γύρος. Στις 9 Ιουνίου μαζί με τις ευρωεκλογές.

