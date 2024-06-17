Ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Πολτάβα της κεντροανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, καταστρέφοντας γραμμές ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότεροι από 55.000 καταναλωτές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπήρξαν θάνατοι, δήλωσε ο Φιλίπ Πρόνιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram. Πολλά πολυώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές, είπε. Ο καπνός που αναδύονταν από χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ήταν ορατός στο βάθος, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να κατασβήσουν τις φωτιές.
Ο Πρόνιν δήλωσε αργότερα ότι λόγω των ζημιών στις γραμμές ηλεκτροδότησης, περίπου 53.000 ιδιώτες και 2.400 βιομηχανικοί καταναλωτές αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος.
Νωρίτερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είχε σημάνει συναγερμό για πυραυλική επίθεση στην περιοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.