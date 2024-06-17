Ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Πολτάβα της κεντροανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, καταστρέφοντας γραμμές ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότεροι από 55.000 καταναλωτές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπήρξαν θάνατοι, δήλωσε ο Φιλίπ Πρόνιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram. Πολλά πολυώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές, είπε. Ο καπνός που αναδύονταν από χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ήταν ορατός στο βάθος, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να κατασβήσουν τις φωτιές.

Ο Πρόνιν δήλωσε αργότερα ότι λόγω των ζημιών στις γραμμές ηλεκτροδότησης, περίπου 53.000 ιδιώτες και 2.400 βιομηχανικοί καταναλωτές αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος.

Νωρίτερα η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είχε σημάνει συναγερμό για πυραυλική επίθεση στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

