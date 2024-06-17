Χρηματιστήριο: Πτώση 0,20%- Στα 93,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα. Η αγορά δεν κατόρθωσε να ανακάμψει μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, όμως διατηρήθηκε πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, τα οποία είχε διασπάσει καθοδικά ενδοσυνεδριακά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.404,11 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.419,49 μονάδες (+0,89%) και κατώτερη τιμή στις 1.395,06 μονάδες (-0,84%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.444.420 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε ανεπαίσθητη σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,38%), της Jumbo (+1,64%) και της Μυτιληναίος (+1,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,36%), της Πειραιώς (-2,33%), της Alpha Bank (-1,04%) και της Elvalhalcor (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 9.373.756 και 5.253.176 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 18,51 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 14,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 55 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +25,33% και Ξυλεμπορία(π) +8,30%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης -4,64% και Ευρωσύμβουλοι -3,03%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,0000 -2,36%

ALPHA BANK: 1,5240 -1,04%

AEGEAN AIRLINES: 11,1200 -1,59%

VIOHALCO: 5,9600 -0,67%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,3000 -0,73%

ΔΕΗ: 10,6300 +0,28%

COCA COLA HBC: 31,8200 +0,82%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3500 +0,86%

ΕΛΠΕ: 8,0150 -0,19%

ELVALHALCOR: 1,8120 -0,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8460 -0,56%

ΕΥΔΑΠ: 5,6300 +0,54%

EUROBANK: 2,0340 -0,64%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2000 -0,76%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7200 +3,38%

MOTOR OIL: 24,4000 αμετάβλητη

JUMBO: 26,0400 +1,64%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,6400 +1,48%

ΟΛΠ: 24,8500 -0,60%

ΟΠΑΠ: 14,8000 -0,20%

ΟΤΕ: 13,4900 -0,44%

AUTOHELLAS: 11,5200 +0,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5160 -2,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0200 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,6200 +0,11%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

