Χρηματιστήριο: Πτώση 0,20% και στα 93,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.404,11 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,20%- Στα 93,81 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα. Η αγορά δεν κατόρθωσε να ανακάμψει μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, όμως διατηρήθηκε πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, τα οποία είχε διασπάσει καθοδικά ενδοσυνεδριακά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.404,11 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.419,49 μονάδες (+0,89%) και κατώτερη τιμή στις 1.395,06 μονάδες (-0,84%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.444.420 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε ανεπαίσθητη σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,38%), της Jumbo (+1,64%) και της Μυτιληναίος (+1,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,36%), της Πειραιώς (-2,33%), της Alpha Bank (-1,04%) και της Elvalhalcor (-0,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 9.373.756 και 5.253.176 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 18,51 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 14,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 55 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +25,33% και Ξυλεμπορία(π) +8,30%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης -4,64% και Ευρωσύμβουλοι -3,03%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

   ΤΙΤΑΝ: 29,0000 -2,36%

   ALPHA BANK: 1,5240 -1,04%

   AEGEAN AIRLINES: 11,1200 -1,59%

   VIOHALCO: 5,9600 -0,67%

   ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,3000 -0,73%

   ΔΕΗ: 10,6300 +0,28%

   COCA COLA HBC: 31,8200 +0,82%

   ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3500 +0,86%

   ΕΛΠΕ: 8,0150 -0,19%

   ELVALHALCOR: 1,8120 -0,98%

   ΕΘΝΙΚΗ: 7,8460 -0,56%

   ΕΥΔΑΠ: 5,6300 +0,54%

   EUROBANK: 2,0340 -0,64%

   QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2000 -0,76%

   LAMDA DEVELOPMENT: 6,7200 +3,38%

   MOTOR OIL: 24,4000 αμετάβλητη

   JUMBO: 26,0400 +1,64%

   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,6400 +1,48%

   ΟΛΠ: 24,8500 -0,60%

   ΟΠΑΠ: 14,8000 -0,20%

   ΟΤΕ: 13,4900 -0,44%

   AUTOHELLAS: 11,5200 +0,70%

   ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5160 -2,33%

   ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0200 +0,18%

   ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,6200 +0,11%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

