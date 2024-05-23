Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Από νωρίς το πρωί της επομένης της ανακοίνωσης των εκλογών για την 4η Ιουλίου, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων στη Βρετανία άρχισαν την προεκλογική τους εκστρατεία.

Νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ βρέθηκε σε εργοστάσιο στο Ίλκεστον της κομητείας Ντάρμπισιρ, όπου δέχθηκε ερωτήσεις από εργαζόμενους.

Μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως τα τελευταία χρόνια ήταν «δύσκολα», αλλά υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και πως έχει αποκατασταθεί η οικονομική σταθερότητα. «Αν και έχουμε περισσότερα να κάνουμε, το σχέδιο αποδίδει», είπε ο ηγέτης των Συντηρητικών.

Νωρίτερα, σε σειρά πρωινών συνεντεύξεων, ο κ. Σούνακ παραδέχθηκε πως «βράχηκε λίγο» κατά το χθεσινό υπό βροχή διάγγελμά του, σχολιάζοντας όμως ότι είναι πολιτικός παντός καιρού.

Εντός των επόμενων 48 ωρών ο απερχόμενος πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί και στα τέσσερα έθνη που απαρτίζουν το Ην. Βασίλειο.

Την ίδια ώρα, από το Τζίλιγχαμ του Κεντ ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ είπε ότι «επιτέλους ήρθε η ώρα» για να εκδηλωθεί η δύναμη της ψήφου και να επέλθει «αλλαγή». Η λέξη αυτή αποτελεί το κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ταυτόχρονα, ο εκ των πρωτεργατών του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε πως θα στηρίξει μεν ενεργά σε αυτές τις εκλογές το υπερδεξιό κόμμα Reform UK του Ρίτσαρντ Τάις, στην ίδρυση του οποίου συνέβαλε, αλλά δεν θα κατέλθει υποψήφιος.

«Αν και είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές, η αναμέτρηση στις ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου έχει τεράστια παγκόσμια σημασία», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας στην ουσία ότι θα συμμετάσχει στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πώς πήρε την απόφαση ο Σούνακ

Εν τω μεταξύ, νεότερα δημοσιεύματα αναφέρουν πως η απόφαση του Ρίσι Σούνακ για εκλογές στις 4 Ιουλίου, πολύ νωρίτερα από όσο ανέμεναν οι περισσότεροι, δεν ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής.

Οι Times γράφουν πως πείστηκε να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες βλέποντας στις δημοσκοπήσεις ότι οι πολίτες δεν του πιστώνουν τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων και για να αποφύγει κατηγορίες περί «κατάληψης» της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η οριστική απόφαση φέρεται να λήφθηκε σε σύσκεψη με τον στενό πυρήνα συμβούλων του την περασμένη εβδομάδα με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να καθορίσει το πλαίσιο των εκλογών.

Κατά την Daily Mail η σκέψη για εκλογές το καλοκαίρι είχε αρχίσει να ωριμάζει ακόμα πιο νωρίς. Αναφέρεται πως η εντολή για να αρχίσει να γράφεται το προεκλογικό μανιφέστο των Συντηρητικών είχε δοθεί προ δύο μηνών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.