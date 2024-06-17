Πειθαρχική δίωξη για παράβαση ποινικού νόμου σε βάρος του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα, άσκησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός.

Ειδικότερα, ο κ. Βερβεσός άσκησε αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, όπως υποχρεούται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, σε βάρος του ποινικολόγου, μετά την επίσημη ενημέρωση που είχε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ότι σε βάρος του Απόστολου Λύτρα κινήθηκε ποινική διαδικασία σε βαθμό κακουργήματος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της επίσης δικηγόρου συζύγου του.

Κατά συνέπεια, η υπόθεση πλέον θα διερευνηθεί απευθείας από το Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και καθίσταται άνευ αντικειμένου και σταματάει η πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα που είχε παραγγείλει ο κ. Βερβεσός στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ζήση Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξαν κατεπείγουσα προκαταρκτική πειθαρχική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού, αναφορικά με τις ενέργειές τους στο στάδιο της προδικασίας, δηλαδή την απόφασή τους να αφεθεί ελεύθερος ο Απόστολος Λύτρας παρά τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξης που ο ίδιος ομολόγησε.

Ο γνωστός ποινικολόγος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής του απολογίας στην ανακρίτρια ο Απόστολος Λύτρας που αντιμετωπίζει κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κακούργημα για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του, επίσης δικηγόρου αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα επιβάλλοντας του περιοριστικούς όρους να μην πλησιάσει το θύμα.

Οι όροι που επιβλήθηκαν είναι υποχρέωση μετοίκισης από το κοινό σπίτι, όπου διαμένει με τη σύζυγο του, απαγόρευση να μην την πλησιάζει και υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης

Πηγή: skai.gr

