Tραγικό θάνατο βρήκαν σήμερα το πρωί τέσσερις επιβαίνοντες σε IX όχημα (δυο άντρες και δύο γυναίκες) το οποίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο στον επαρχιακό δρόμο Ξάνθης-Τοξότες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα xanthinews.gr, το αυτοκίνητο κινείτο από την Ξάνθη με κατεύθυνση την Καβάλα. Εξαιτίας της σύγκρουσης το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς και οι επιβαίνοντες διαμελίστηκαν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημά κόπηκε στα δύο και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα η οποία ταξίδεψε πάνω από 150 m.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στο όχημα επέβαιναν πέντε άτομα, με τα τέσσερα εξ αυτών να τραυματίζονται θανάσιμα, ενώ το πέμπτο άτομο και συνοδηγός του οχήματος, να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ξάνθης, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε εργαζόμενους από τοπική επιχείρηση της περιοχής, βγήκε και αυτό εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν άντρας της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τέσσερις νεκρούς, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το ΙΧ ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο γυναίκες και δύο άνδρες.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκαν, 2 γυναίκες και 2 άντρες, από ΙΧΕ όχημα, συνέπεια τροχαίου, στο ύψος του 11ου χλμ της Π.Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2024

