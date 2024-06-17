Βρυξέλλες: Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Τουσκ, Μερτς και Φεϊχόο

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, αλλά και τους επικεφαλής του CDU Φρίντριχ Μερτς και του Partido Popular της Ισπανίας, Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο είχε νωρίτερα στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επί τάπητος ετέθησαν ζητήματα συντονισμού ενόψει της Συνόδου των ηγετών του ΕΛΚ και ενόψει της νέας περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.