Σομαλία: Πλήγματα του στρατού με drones από την Τουρκία σκότωσαν αμάχους

Δυο πλήγματα του στρατού της Σομαλίας, με drones κατασκευασμένα στην Τουρκία, στοίχισαν τον Μάρτιο τη ζωή σε τουλάχιστον 23 άμαχους, ανάμεσά τους 14 παιδιά, καταγγέλλει με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Διεθνής Αμνηστία, καλώντας να διενεργηθεί έρευνα για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Ο βομβαρδισμός αυτός έγινε τη 18η Μαρτίου σε αγρόκτημα κοντά στο χωριό Βαγδάτη, στην περιφέρεια Κάτω Σαμπέλ (νότια) κι είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 17 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 11 παιδιών, σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στη ΜΚΟ, «τα πλήγματα των drones ακολούθησαν εντατικές χερσαίες μάχες» ανάμεσα σε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία») και σομαλικές δυνάμεις.

Η ΜΚΟ συγκέντρωσε μαρτυρίες 12 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, συγγενών τους και αυτοπτών μαρτύρων, και ανέλυσε δορυφορικές φωτογραφίες και φωτογραφίες θραυσμάτων των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν. Συμπέρανε πως χρησιμοποιήθηκε οπλισμός που φέρουν τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2, τουρκικού σχεδιασμού.

Ο Μοχάμεντ Αλί Ντίρι, 37 ετών, που έχασε τον μικρότερο αδελφό του και τον 9χρονο ανιψιό του στην επίθεση, είπε στην οργάνωση πως έτρεξε στο αγρόκτημα όταν άκουσε την πρώτη έκρηξη, λίγο πριν από το δεύτερο χτύπημα.

«Επικρατούσε χάος. Κραυγές, αίματα, πτώματα παντού», αφηγήθηκε στην Αμνηστία.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι πέντε οικογένειες που θρηνούν θύματα εξαιτίας των πληγμάτων ανήκουν σε περιθωριοποιημένη σομαλική κοινότητα.

«Στη Σομαλία, οι άμαχοι πληρώνουν υπερβολικά συχνά το βαρύτερο τίμημα σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί οι φρικιαστικοί θάνατοι δεν μπορούν να αγνοηθούν», τονίζει ο διευθυντής του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι αρμόδιο για την ανατολική και τη μεσημβρινή Αφρική, ο Τιγκέρε Τσαγκούτα, κατά την έκθεση. «Οι κυβερνήσεις της Σομαλίας και της Τουρκίας πρέπει να διενεργήσουν έρευνα για τα πλήγματα αυτά ως εγκλήματα πολέμου», προσθέτει.

Τον Μάρτιο, η σομαλική κυβέρνηση ανακοίνωνε πως διεξήγαγε επιχείρηση εναντίον της Σεμπάμπ στη συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Πάνω από τριάντα (τζιχαντιστές) σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν από κοινού οι ένοπλες δυνάμεις μας και διεθνείς σύμμαχοί μας», ανέφερε το υπουργείο Πληροφοριών σε ανακοίνωσή του τη 19η Μαρτίου.

Η Αμνηστία επισημαίνει πως επικοινώνησε, μάταια, με τη σομαλική και με την τουρκική κυβέρνηση για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Η Άγκυρα, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με το Μογκαντίσου, θεωρείται ο κυριότερος οικονομικός εταίρος του και από τους σημαντικότερους συμμάχους του σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η Σομαλία φιλοξενεί εξάλλου στο έδαφός της τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση/κέντρο εκπαίδευσης στο εξωτερικό της Τουρκίας, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Η Σεμπάμπ διεξάγει ανταρτοπόλεμο από το 2007 με σκοπό να ανατρέψει τη σομαλική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, και να προχωρήσει στην επιβολή της δικής της ακραίας εκδοχής του ισλαμικού νόμου.

Επιχείρηση που διεξάγει από τον Αύγουστο του 2022 στο κεντρικό τμήμα της χώρας ο ομοσπονδιακός στρατός με τη βοήθεια ένοπλων ομάδων σχηματισμένων από φυλές, με αεροπορική υποστήριξη από τον αμερικανικό στρατό και τη δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ATMIS), επέτρεψε να ανακαταληφθούν εδάφη, προτού χάσει την ορμή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

