Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι «θα ήταν καλό» η βρετανική δικαιοσύνη να προστατεύσει τον ιδρυτή του WiliLeaks Τζούλιαν Ασάνζ από την έκδοση στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι θα ήταν καλό αν τα βρετανικά δικαστήρια του προσφέρουν την απαραίτητη προστασία, διότι αναμένεται να διωχθεί στις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι πρόδωσε αμερικανικά κρατικά μυστικά», επεσήμανε ο Σολτς.

Αν εκδοθεί στις ΗΠΑ, ο Ασάνζ αντιμετωπίζει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως και 175 ετών διότι έφερε στο φως από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου εξετάζει αυτή την περίοδο την ύστατη προσφυγή των δικηγόρων του Ασάνζ οι οποίοι ζήτησαν να ανατραπεί η απόφαση με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

