Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη διοικητική πρωτεύουσα των Παλαιστινίων στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας έναν 16χρονο σε προσφυγικό καταυλισμό κατά τη μεγαλύτερη επιδρομή τους στην πόλη για χρόνια, όπως δήλωσαν σήμερα παλαιστινιακές πηγές.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Ραμάλα δήλωσαν πως ισραηλινές δυνάμεις με δεκάδες οχήματα εισέβαλαν στην πόλη, που είναι η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής της οποίας ηγείται ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 16χρονο Μουστάφα Αμπού Σάλμπακ, κατά τη διάρκεια της επιδρομής στον καταυλισμό προσφύγων Αμ'άρι.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως ξέσπασαν συμπλοκές καθώς ισραηλινές δυνάμεις εφόρμησαν στον καταυλισμό "στη διάρκεια της οποίας [εφόδου] πραγματικές σφαίρες εκτοξεύθηκαν εναντίον Παλαιστίνιων νέων", τραυματίζοντας τον Αμπού Σάλμπακ στον λαιμό και στο στήθος.

Η βία αυξήθηκε απότομα σε όλη τη Δυτική Όχθη παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα: τουλάχιστον 400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους, ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί συχνά επιδρομές σε όλη την παλαιστινιακή περιοχή την οποία κατέλαβε το 1967.

Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν κύριο δρόμο στην πόλη Τουλκάρμ της Δυτικής Όχθης στη διάρκεια επιδρομής εκεί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το WAFA ανέφερε επίσης πως ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης και ανατίναξαν το σπίτι ενός άνδρα, του Μόαζ αλ Μάσρι, που είχε κατηγορηθεί από το Ισραήλ για την επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν στις 7 Απριλίου 2023 μια Βρετανοϊσραηλινή μητέρα, η Λούσι Ντι, 48 ετών, και οι δύο κόρες της, Ρίνα και Μάια, 16 και 20 ετών, που κατοικούσαν στον ισραηλινό οικισμό Εφράτ, κοντά στη Βηθλεέμ.

Ο αλ Μάσρι σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις στη Ναμπλούς τον Μάιο, μαζί με άλλους δύο Παλαιστινίους. Η Χαμάς είχε πει τότε πως οι τρεις άνδρες ήταν μέλη της ένοπλης πτέρυγάς της.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση ότι εξαπέλυσε "επιχείρηση στην πόλη Ναμπλούς προκειμένου να κατεδαφίσει το σπίτι του τρομοκράτη" Μοάζ Μάσρι.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο ισραηλινός στρατός απέκλεισε τη συνοικία αλ-Μακφίγια και περικύκλωσε το κτίριο όπου ζούσε η οικογένεια αυτού του μέλους της Χαμάς προτού ανατινάξει το διαμέρισμά του γύρω στις δύο το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πριν από την καταστροφή του διαμερίσματος, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε πως είχε απομακρύνει πολλούς κατοίκους από το κτίριο, μεταξύ των οποίων παιδιά, και φρόντισε 15 αθρώπους μετά τη ρίψη δακρυγόνων από τις ισραηλινές δυνάμεις

Επίσης, ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τουλάχιστον 55 Παλαιστινίους σε επιδρομές σε όλη τη Δυτική Όχθη στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την τοπική ΜΚΟ, The Palestinian Prisoners Club.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.