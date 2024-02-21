ΗΠΑ: Ο Τζούλιαν Ασάνζ κατηγορείται επειδή δημοσιοποίησε «αδιακρίτως» ονόματα πηγών

Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ διώκεται επειδή δημοσιοποίησε ονόματα πηγών και όχι για τις πολιτικές του απόψεις, δήλωσαν σήμερα δικηγόροι που εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ο Ασάνζ μάχεται για να σταματήσει την έκδοσή του από τη Βρετανία.

Αμερικανοί εισαγγελείς επιδιώκουν να οδηγήσουν τον 52χρονο Ασάνζ σε δίκη σχετικά με τη δημοσιοποίηση από το WikiLeaks σημαντικών απόρρητων στρατιωτικών αρχείων των ΗΠΑ και διπλωματικών τηλεγραφημάτων.

Υποστηρίζουν πως οι διαρροές έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των πρακτόρων τους και πως δεν υπάρχει δικαιολογία για την εγκληματική ενέργειά του. Οι υποστηρικτές του Ασάνζ θεωρούν πως είναι ένας ήρωας και δημοσιογράφος, ο οποίος διώκεται επειδή αποκάλυψε αξιόποινες πράξεις των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Ασάνζ είπαν στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου χθες, Τρίτη, πως η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα, υποστηρίζοντας πως ο Ασάνζ στοχοποιήθηκε επειδή αποκάλυψε "εγκλήματα σε κρατικό επίπεδο", και πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει "λεπτομερείς επιλογές" σχετικά με τρόπους δολοφονίας του.

Όμως σήμερα δικηγόροι που εκπροσωπούν τις ΗΠΑ είπαν πως η δίωξη του Ασάνζ "βασίζεται στο κράτος δικαίου και σε στοιχεία".

Η Κλερ Ντόμπιν δήλωσε στο δικαστήριο: "Η δίωξη του ασκούντος την έφεση μπορεί να μην έχει προηγούμενο, όμως αυτό που έκανε δεν έχει προηγούμενο".

Ο Ασάνζ "δημοσίευσε αδιακρίτως και εν γνώσει του σε όλο τον κόσμο τα ονόματα ατόμων που έδρασαν ως πηγές πληροφοριών στις ΗΠΑ", είπε.

"Είναι αυτά τα κεντρικά γεγονότα που ξεχωρίζουν τη θέση του ασκούντος την έφεση από τους New York Times και άλλα ΜΜΕ", πρόσθεσε η Ντόμπιν.

Ο Αυστραλός Ασάνζ δεν ήταν ούτε σήμερα παρών στο δικαστήριο ούτε παρακολουθούσε την ακροαματική διαδικασία εξ αποστάσεως επειδή η υγεία του δεν είναι καλή.

