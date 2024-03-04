Χιλιάδες Ρώσοι, απλοί πολίτες που αψήφησαν τις προειδοποιήσεις της Μόσχας, αποχαιρέτησαν την περασμένη Παρασκευή τον εμβληματικό ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, κατακλύζοντας τους δρόμους γύρω από την εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού μέχρι το κοιμητήριο Μπορισόφσκογε όπου ετάφη η σορός του υπό τους ήχους «My Way» και «Terminator 2».

Η κηδεία έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό την απειλή συλλήψεων αλλά δεκάδες χιλιάδες κόσμου έδωσαν το παρόν, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και συνθήματα όπως «όχι στον πόλεμο» και «δεν θα ξεχάσουμε τον θάνατό σου».

Μάλιστα, όλο το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες κόσμου πέρασαν από το κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, για να αφήσουν λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι.

Σιωπή ιχθύος και «ουδέν σχόλιο» από τη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως δεν έχει τίποτα να πει σχετικά με την κηδεία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και την λαοθάλασσα που γέμισε τους δρόμους της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε λιτά στους δημοσιογράφους πως το Κρεμλίνο δεν έχει «τίποτα παραπάνω να πει για αυτό το θέμα».

