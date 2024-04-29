Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 26 Ιουλίου

Παράταση δόθηκε από την ΑΑΔΕ στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα.

Με τη νέα απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 26η Ιουλίου 2024.

Την παράταση είχε προαναγγείλει ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, με τις προβλεπόμενες δόσεις για την εξόφληση των οφειλών να είναι 8 και να φτάνουν έως το Φεβρουάριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 31 Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος.

Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού δικαιούται έκπτωση 3%.

Πηγή: skai.gr

