Στο σκοτάδι για δύο ώρες το κέντρο της Θεσσαλονίκης - Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση - Δείτε βίντεο

Πολλές περιοχές στη Θεσσαλονίκη χωρίς ρεύμα από τις 9 το βράδυ - 150 κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες στην Πυροσβεστική 

Θεσσαλονίκη

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, γύρω στις 9 το βράδυ.

H Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμό από ασανσέρ, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην κίνηση των αυτοκινήτων, καθώς δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες. 

Ειδικότερα, μετά τη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στις 9 το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 150 κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες. Οι πυροσβέστες έκαναν ενέργειες σε 50 περιπτώσεις.

