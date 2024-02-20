Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στοχοποιήθηκε από τις ΗΠΑ επειδή αποκάλυψε κρατικά εγκλήματα και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει να του δοθούν επιλογές για το πώς να τον αντιμετωπίσει, δήλωσαν σήμερα οι δικηγόροι του καθώς αγωνίζονται να σταματήσουν την έκδοσή του από τη Βρετανία.

Αμερικανοί εισαγγελείς επιδιώκουν να οδηγήσουν τον 52χρονο Ασάνζ σε δίκη για 18 κατηγορίες, που σχετίζονται με την κυκλοφορία από το WikiLeaks σημαντικών απόρρητων στρατιωτικών αρχείων των ΗΠΑ και διπλωματικών τηλεγραφημάτων.

Υποστηρίζουν πως οι διαρροές έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των πρακτόρων τους και πως δεν υπάρχει δικαιολογία για την εγκληματική ενέργειά του. Οι υποστηρικτές του Ασάνζ θεωρούν πως είναι ένας ήρωας κατά του κατεστημένου και δημοσιογράφος, ο οποίος διώκεται επειδή αποκάλυψε αξιόποινες πράξεις των ΗΠΑ.

Κατά την έναρξη αυτού που μπορεί να είναι η τελευταία προσπάθειά του να σταματήσει την έκδοσή του από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου, οι δικηγόροι και η σύζυγος του Ασάνζ είπαν πως η υπόθεσή του έχει πολιτικά κίνητρα και είναι μια επίθεση εναντίον όλων των δημοσιογράφων.

Η Στέλλα Ασάνζ παρομοίασε την υπόθεσή του με εκείνην του Αλεξέι Ναβάλνι, του Ρώσου ακτιβιστή της αντιπολίτευσης που πέθανε στη φυλακή την Παρασκευή ενώ εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης.

"Ο Τζούλιαν είναι πολιτικός κρατούμενος και η ζωή του κινδυνεύει. Αυτό που συνέβη στον Ναβάλνι μπορεί να συμβεί και στον Τζούλιαν", είπε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο όπου ένα μεγάλο πλήθος ζήτησε την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος ο Ασάνζ δεν βρισκόταν στο δικαστήριο ούτε παρακολουθούσε εξ αποστάσεως επειδή δεν είναι καλά στην υγεία του.

Οι νομικές μάχες του Αυστραλού Τζούλιαν Ασάνζ ξεκίνησαν το 2012 και στη συνέχεια πέρασε επτά χρόνια κρυμμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο προτού βγει και φυλακιστεί το 2019 για παραβίαση των όρων αποφυλάκισής του.

Από τότε κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Λονδίνο, παντρεύτηκε μάλιστα εκεί, ενώ η Βρετανία ενέκρινε τελικά την έκδοσή του στις ΗΠΑ το 2022.

Η νομική του ομάδα προσπαθεί να ανατρέψει την απόφαση αυτή σε μια διήμερη ακροαματική διαδικασία. Το επιχείρημά των δικηγόρων του είναι πως οι προηγούμενοι δικαστές απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την υπόθεσή του και πως η έκδοση έχει πολιτικά κίνητρα και είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να τιμωρηθεί και να φιμωθεί επειδή αποκάλυψε "εγκλήματα σε κρατικό επίπεδο" των ΗΠΑ.

«Ο κ. Ασάνζ διώκεται γιατί ασχολήθηκε με συνηθισμένες δημοσιογραφικές πρακτικές απόκτησης και δημοσίευσης απόρρητων πληροφοριών που είναι αληθινές και έχουν δημόσιο ενδιαφέρον», δήλωσε ο Έντουαρντ Φιτζέραλντ, επικεφαλής της νομικής ομάδας του Ασάνζ, στο δικαστήριο.

Είπε πως η ποινή του Ασάνζ, εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 175 χρόνια, είναι όμως πιθανόν να φθάσει τουλάχιστον τα 30 ή 40 χρόνια.

Ο συνάδελφός του Μαρκ Σάμερς είπε πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως υπήρξε ένα "σχέδιο που κόβει πραγματικά την ανάσα" να απαχθεί ή να δολοφονηθεί ο Ασάνζ ενόσω βρισκόταν στην πρεσβεία του Ισημερινού και πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είχε ζητήσει "λεπτομερείς επιλογές" για να τη δολοφονία του.

Το 2021, το Yahoo News ανέφερε πως αξιωματούχοι της CIA είχαν ετοιμάσει επιλογές για την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ασάνζ ενόσω βρισκόταν στην πρεσβεία στο Λονδίνο.

«Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της CIA ζήτησαν σχέδια, ο ίδιος ο πρόεδρος ζήτησε να του δοθούν επιλογές για το πώς να το κάνει και υπήρξαν ακόμη και σκίτσα», είπε σήμερα ο δικηγόρος.

Στις γραπτές παρεμβάσεις τους, οι δικηγόροι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ είπαν πως η υπόθεσή τους εναντίον του "διαστρεβλώνεται σταθερά και κατ΄επανάληψη" από τη νομική ομάδα του Ασάνζ.

Είπαν πως δεν διώκεται για δημοσίευση του υλικού που διέρρευσε, αλλά γιατί βοήθησε και συνωμότησε με την πρώην αναλύτρια των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Τσέλσι Μάνινγκ για να το αποκτήσει παράνομα και στη συνέχεια αποκάλυψε ονόματα και πηγές "θέτοντας εκείνα τα άτομα σε μεγάλο κίνδυνο να πάθουν κακό".

Αν ο Ασάνζ κερδίσει την υπόθεση αυτή, μια πλήρης ακροαματική διαδικασία έφεσης θα διεξαχθεί προκειμένου να εξεταστεί και πάλι η προσφυγή του. Αν τη χάσει, η μοναδική επιλογή που θα του απομένει είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Στέλλα Ασάνζ είπε πως οι δικηγόροι του θα προσφύγουν στους Ευρωπαίους δικαστές για ασφαλιστικά μέτρα αν χρειαστεί.

Το WikiLeaks βρέθηκε για πρώτη φορά κάτω από το φως των προβολέων το 2010 όταν δημοσιοποίησε ένα βίντεο του αμερικανικού στρατού που έδειχνε μια επίθεση ελικοπτέρων Απάτσι στη Βαγδάτη το 2007 που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου δώδεκα άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο μελών της ειδησεογραφικής ομάδας του Reuters.

Στη συνέχεια δημοσιοποίησε χιλιάδες απόρρητα αρχεία και διπλωματικά τηλεγραφήματα που αποκάλυπταν συχνά πολύ επικριτικές αξιολογήσεις των ΗΠΑ παγκόσμιων ηγετών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μέχρι μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας.

Στους υποστηρικτές του Ασάνζ περιλαμβάνονται η Διεθνής Αμνηστία, όμιλοι μέσων ενημέρωσης και πολιτικοί όπως ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ψήφισε υπέρ μιας πρότασης που καλεί για την επιστροφή του στην Αυστραλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

