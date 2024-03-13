«Αποκλείω την αποστολή εξοπλιστικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία θα είχε νόημα να αποσταλούν μόνο μαζί με τη συνδρομή Γερμανών στρατιωτών και μάλιστα εκτός της ουκρανικής επικράτειας» ανέφερε για πολλοστή φορά κατηγορηματικά ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το βήμα της Ολομέλειας της γερμανικής βουλής την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας το «όχι» στην αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στο Κίεβο. «Αυτό είναι το όριο που ως καγκελάριος δεν θέλω να υπερβώ» ανέφερε, τονίζοντας ότι η αποστολή του συγκεκριμένου εξοπλιστικού συστήματος εμβέλειας έως και 500 χιλιομέτρων συνδέεται άρρηκτα με την εμπλοκή Γερμανών στρατιωτών.

«Ως καγκελάριος έχω την ευθύνη να αποτρέψω μια συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτόν τον πόλεμο» τόνισε ο Όλαφ Σολτς, σημειώνοντας ότι δεν είναι ο μόνος που κάνει αυτή την ανάγνωση των δεδομένων. Την συμμερίζονται και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά σφοδρά ήταν τα πυρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Νόρμπερτ Ρέτγκεν να επιρρίπτει στον Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο δειλία, διγλωσσία, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, ανακολουθίες. «Δεν δίνετε εξηγήσεις για τίποτα (...) Δεν απαντάτε σε τίποτα (...) Δεν παίζετε με καθαρά χαρτιά» ανέφερε απευθυνόμενος στον καγκελάριο, με τον Όλαφ Σολτς να αρκείται σε μια επανάληψη της πάγιας θέσης του για τους Taurus.

Nέο ψήφισμα της Χριστιανικής Ένωσης για τους Taurus

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι την ώρα που δημοσίως ο καγκελάριος Σολτς με κάθε αφορμή επαναλαμβάνει τη θέση του για τους επίμαχους πυραύλους, δημοσίευμα της Welt αναφέρει ότι ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους εξετάζει την άμεση αναβάθμιση όλου του «στόλου» πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus ώστε να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, τα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα Άμυνας, κατά την ειδική συνεδρίασή της τη Δευτέρα, ενημερώθηκαν σχετικά. Συγκεκριμένα τα σχέδια φέρονται να περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό 600 συστημάτων Taurus, δεδομένου ότι κατά την αναβάθμιση που είχε γίνει το 2018 μόνο τα μισά εξ αυτών κρίθηκαν λειτουργικά. Πάντως όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο εκσυγχρονισμός των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο μιας κυκλικής ανταλλαγής εξοπλιστικών συστημάτων με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την πρόταση του υπ. Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

Κι όλα αυτά ενώ το πρωί της Πέμπτης η Χριστιανική Ένωση καταθέτει στη γερμανική βουλή, μετά από δύο εβδομάδες, νέο ψήφισμα υπέρ της αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Kατά την προηγούμενη ψηφοφορία το ψήφισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στήριξαν και μέλη της συγκυβέρνησης από τους Φιλελευθέρους όπως η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν. Υπέρ της αποστολής συντάσσονται πια και στελέχη των Πρασίνων.

Άμεση αντίδραση από τον Πούτιν

Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλούν δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στη ρωσική κρατική τηλεόραση, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι παρακολουθεί «στενά» τη συζήτηση που διεξάγεται στη Γερμανία σχετικά με την αποστολή Τaurus στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν οι συζητήσεις για περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας αποτελούν μια «προσπάθεια εκφοβισμού» της Ρωσίας.

Στρέφει τα βέλη του πάντως και στη γερμανική αξιωματική αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «ακόμη πιο επιθετική», κάτι που θα έπρεπε να «ξανασκεφτεί». Τόνισε επίσης ότι ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς θα έβλαπτε μεν τη Ρωσία στο πεδίο των μαχών αλλά δεν θα ήταν καθοριστική για την έκβασή τους.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.