Η Μόσχα προειδοποίησε σήμερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να επεκταθεί γεωγραφικά, λόγω "των άστοχων ενεργειών ενός ή δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ".

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι η Ρωσία θεωρεί πως η Δύση βαδίζει "στο χείλος της αβύσσου" και με τις ενέργειές της στην Ουκρανία, ωθεί προς τα εκεί και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Ζαχάροβα προέτρεψε επίσης τη Δύση "να εγκαταλείψει την ιδέα ότι θα μπορούσε να νικήσει στρατηγικά τη Ρωσία".

Σε ό,τι αφορά τον Εμανουέλ Μακρόν, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι ‘’συνεχίζει να μιλάει ανοιχτά για το θέμα της πιθανής αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Στις 7 Μαρτίου, σε συνάντηση με τους βουλευτές της χώρας, δεν απέκλεισε την επιλογή αποστολής γαλλικού στρατεύματος εάν «ο ρωσικός στρατός φθάσει στο Κίεβο ή την Οδησσό»’’.



‘’Καταλαβαίνουμε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε: Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας άρχισαν να τη διαιρούν. Όλες αυτές οι δηλώσεις που κάνουν ο Μακρόν και άλλοι πολιτικοί του ΝΑΤΟ για τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων ή κάποιου είδους παραστρατιωτικών μονάδων στο έδαφος της Ουκρανίας συνδέονται ακριβώς με τη διαίρεση, με βάση την άποψή τους, των υπολειμμάτων της Ουκρανίας’’.



Στην πραγματικότητα, υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος, αυτό ακριβώς συνδέεται με την απροθυμία να συμπεριληφθεί η Ουκρανία ως πλήρες μέλος στο ΝΑΤΟ, το ατελείωτο φλερτ με αυτό το θέμα, γιατί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ προϋποθέτει αναγνώριση των συνόρων της από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, και δεν είναι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ έτοιμα να αναγνωρίσουν τα σύνορά της. Είναι έτοιμα να καταλάβουν την Ουκρανία, είναι έτοιμοι να τη διαιρέσουν. Οι πολιτικοί τους στις χώρες τους το μιλούν ανοιχτά• στην πραγματικότητα, τώρα αρχίζει η προετοιμασία του πληθυσμού - τόσο των χωρών τους του ΝΑΤΟ όσο και των πολιτών της Ουκρανίας - για τέτοιες ενέργειες’’.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

