Με όλεθρο απείλησε τη Δύση ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποιώντας ότι η Ρωσία είναι τεχνικά έτοιμη για πυρηνικό πόλεμο και εάν οι ΗΠΑ στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία θα εκληφθεί ως σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

«Από στρατιωτικο-τεχνική άποψη, είμαστε, φυσικά, έτοιμοι», είπε ο 71χρονος Πούτιν, στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-1 και στο πρακτορείο ειδήσεων RIA, απαντώντας σε ερώτηση εάν η χώρα ήταν πραγματικά έτοιμη για έναν πυρηνικό πόλεμο.

Russia remains in a state of combat readiness and is fully ready for a nuclear war, but not ‘everything is rushing to it’ at present, President Vladimir Putin said in remarks published on Wednesday https://t.co/ITsEE34wR0 — Reuters (@Reuters) March 13, 2024

Ο Πούτιν είπε ότι εάν οι ΗΠΑ αναπτύξουν αμερικανικά στρατεύματα στο ρωσικό έδαφος -ή στην Ουκρανία- η Ρωσία θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο γεγονός ως επέμβαση.

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στον τομέα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και στον τομέα του στρατηγικού περιορισμού», είπε ο Πούτιν.

«Ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι βιαζόμαστε για μία πυρηνική αντιπαράθεση, αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτό».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη βαθύτερη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962 και ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει πολλές φορές ότι η Δύση κινδυνεύει να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο εάν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας μετά από οκτώ χρόνια σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Δύσης έχουν δεσμευτεί να νικήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά μετά από δύο χρόνια πολέμου, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.

Μία χρονιά εκλογών για τις ΗΠΑ η φετινή, η Δύση παλεύει με το πώς να στηρίξει το Κίεβο ενάντια στη Ρωσία, η οποία έχει ενισχύσει τον στρατό της με εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες και επανεξοπλίζεται πολύ πιο γρήγορα από τη Δύση.

Το Κίεβο λέει ότι αμύνεται ενάντια σε έναν κατακτητικό πόλεμο αυτοκρατορικού τύπου που έχει σχεδιαστεί για να διαγράψει την εθνική του ταυτότητα. Η Ρωσία λέει ότι οι περιοχές που ελέγχει στην Ουκρανία είναι πλέον Ρωσία.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πυρηνικές δοκιμές, θα κάνει και η Ρωσία το ίδιο

Ο Πούτιν, ο απόλυτος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στη Ρωσία για τα πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων ορίζεται από το πυρηνικό δόγμα του Κρεμλίνου, με την πολιτική του να καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της.

«Υπάρχουν όπλα για να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε ο Πούτιν. «Έχουμε τις δικές μας αρχές».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις και ελέγχουν πάνω από το 90% των πυρηνικών όπλων του κόσμου.

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα - και όχι στην επιθυμία μετά τη χρήση ψυχοφαρμάκων», είπε ο Πούτιν.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η πρόταση του Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία απορρίφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επαφές μεταξύ μεσαζόντων.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πυρηνικές δοκιμές, η Ρωσία μπορεί να κάνει το ίδιο, πρόσθεσε στη συνέντευξη.

«Δεν είναι απαραίτητο... πρέπει ακόμα να το σκεφτούμε, αλλά δεν αποκλείω να κάνουμε το ίδιο».

Το CNN ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε εκφράσει τις ανησυχίες της το 2022 ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο τακτικής ή πεδίου μάχης στην Ουκρανία.

Το CNN ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, είχαν λάβει πληροφορίες ότι υπήρχαν επικοινωνίες μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων που συζητούσαν ρητά για πυρηνική επίθεση το 2022.



Πηγή: skai.gr

