Ο επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι παραδέχτηκε σήμερα Τετάρτη ότι η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους, παραμένει «δύσκολη», σε αντίθεση με άλλες ζώνες όπου η δράση τους έχει «μειωθεί σημαντικά».

«Η επιχειρησιακή κατάσταση στο μέτωπο της ανατολής παραμένει δύσκολη», ανέφερε ο Σίρσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι πήγε ο ίδιος στο «πεδίο των επιχειρήσεων», στη ζώνη όπου υπάρχει «μια απειλή ρωσικών προωθήσεων σε βάθος», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Ο εχθρός συνεχίζει να διεξάγει επιθετικές ενέργειες, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στις ζώνες του Τέρνι, του Ιβανίφσκε, του Μπερντίτσι, του Τόνενκε, του Βέρμποβε και του Ρομπότινε» πρόσθεσε ο Σίρσκι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες του μαζί με στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

«Ταυτόχρονα, πιθανότατα λόγω των μεγάλων απωλειών, η δράση του εχθρού σε άλλες ζώνες του μετώπου έχει περιοριστεί σημαντικά», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, o oποίος τοποθέτησε τον Σίρσκι, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι η προέλαση της Ρωσίας «σταμάτησε» στο ανατολικό μέτωπο, και ότι η κατάσταση τώρα είναι «πολύ καλύτερη» απ’ ότι ήταν πριν από τρεις μήνες.

Αμέσως μετά την κατάληψη, στα μέσα Φεβρουαρίου, της πόλης Αβντίιβκα, έπειτα από τέσσερις μήνες σφοδρών μαχών, οι ρωσικές δυνάμεις κατάλαβαν πολύ γρήγορα αρκετά χωριά στα δυτικά αυτής της πόλης. Όμως από τις αρχές Μαρτίου οι ρωσικές επιθέσεις φαίνεται να έχουν μειωθεί και η Μόσχα ανακοίνωσε μόνο την κατάληψη του οικισμού Νεβέλσκε, στα νοτιοδυτικά της Αβντίιβκα, την Τρίτη. Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού στον τομέα αυτόν διέψευσε σήμερα την κατάληψη του Νεβέλσκε, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ουκρανοί το έχουν ακόμη υπό τον έλεγχό τους.

«Μέσα σε δύο εβδομάδες λυσσαλέων μαχών, ο εχθρός υπέστη πολύ μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, όλες οι κοινότητες που προσπαθούσε να καταλάβει παραμένουν υπό τον έλεγχό μας», είπε επίσης ο στρατηγός Σίρσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.