Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι 2024: «Κανένα σχέδιο Β για τον Σηκουάνα» δήλωσε ο νομάρχης

Η μόνη εναλλακτική λύση σε περίπτωση ρύπανσης του Σηκουάνα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου) και των αγώνων που θα διεξαχθούν εκεί, είναι η «αναβολή» τους για λίγες μέρες, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης της περιοχής Ιλ ντε Φρανς, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει σχέδιο Β» επ' αυτού.

«Η Cojo (οργανωτική επιτροπή) έλεγε πάντα ότι δεν υπήρχε σχέδιο Β ως προς την τοποθεσία αυτών των αγώνων», δήλωσε ο Μαρκ Γκιγιαμέ στους δημοσιογράφους.

Στις αρχές Αυγούστου 2023, η πρόβα τζενεράλε για τους αγώνες της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας μετατράπηκε σε... εφιάλτη για τους διοργανωτές, που αναγκάστηκαν να την ακυρώσουν λόγω της ξεκάθαρης υπέρβασης των ορίων ποιότητας του νερού του ποταμού, μετά από ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο βροχόπτωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), η νυν Ολυμπιονίκης Άνα Μαρσέλια Κούνια, δεν έκρυψε την «ανησυχία» της. «Αλλά οι διοργανωτές επιμένουν να θέλουν οι αγώνες να γίνουν εκεί», είπε, απαιτώντας «ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να κολυμπήσεις» στον Σηκουάνα.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στον Σηκουάνα», απάντησε ο Μαρκ Γκιγιαμέ. «Εάν τα δείγματα νερού που θα ληφθούν στον Σηκουάνα δείξουν ότι έχουμε δυσκολίες, πρέπει να αναβάλουμε τους αγώνες μία ή δύο ημέρες», είπε.

Προγραμματισμένα μεταξύ της γέφυρας Αλεξάντρ-III και του Πύργου του Άιφελ, οι αγώνες τριάθλου (30 και 31 Ιουλίου, 5 Αυγούστου) και η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, που τώρα ονομάζεται μαραθώνιος κολύμβησης (8 και 9 Αυγούστου), εξακολουθούν να απειλούνται από έντονες βροχοπτώσεις που θα υποβαθμίσουν το νερό του Σηκουάνα.

Για μια δεκαετία, το κράτος και οι τοπικές αρχές στο Ιλ ντε Φρανς επένδυσαν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε εργασίες που προορίζονται να κάνουν τον ποταμό προσβάσιμο σε κολύμβηση για το ευρύ κοινό, σε καθορισμένες και ασφαλείς τοποθεσίες, την επομένη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.