Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει τροπολογία με στόχο να απαγορεύσει σε ξένα κράτη να κατέχουν, να επηρεάζουν ή να ελέγχουν βρετανικές εφημερίδες, ανέφεραν σήμερα το Sky News και ένα άτομο με γνώση των κινήσεων της κυβέρνησης.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να θέσει υπό αμφισβήτηση την προσφορά εξαγοράς της βρετανικής εφημερίδας Telegraph από την υποστηριζόμενη από το Άμπου Ντάμπι εταιρεία Redbird IMI.

Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει την τροπολογία κατά την έναρξη της συζήτησης στην Άνω Βουλή των Λόρδων αργότερα σήμερα Τετάρτη. Η τροπολογία αυτή θα δώσει στους υπουργούς την εξουσία να μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία εξαγοράς.

Η απόφαση του Λονδίνου έρχεται σε μια στιγμή που η Βρετανία χρησιμοποιεί μια χωριστή ρυθμιστική διαδικασία για να εξετάσει αν θα επιτρέψει την προσφορά της Redbird IMI για την αγορά της Telegraph.

Η προσφορά αγοράς μιας από τις πιο διάσημες βρετανικές εφημερίδες από την εταιρεία αυτή έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και τον ρόλο των ξένων επενδυτών που αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία του Τύπου.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη θέση της σε μια συζήτηση αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

