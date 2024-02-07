Σοκαριστικό ατύχημα στο μετρό του Λονδίνου: Επεσε στις ράγες και ακρωτηριάστηκε

Μια 46χρονη από το Λονδίνο, η οποία ακρωτηριάστηκε στο χέρι και το πόδι το 2022, κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού ατυχήματος στο μετρό του Λονδίνου, κατέθεσε σήμερα μήνυση σε βάρος της διαχειρίστριας εταιρείας των μέσων μεταφοράς της βρετανικής πρωτεύουσας, καταγγέλλοντας τα κενά στην ασφάλεια του δικτύου της.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά το ατύχημά της, η Σάρα ντε Λαγκάρντ προσέφυγε κατά του δημόσιου οργανισμού TfL (Transport for London) ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου, δήλωσε ο δικηγόρος της, ο Τόμας Τζέρβις, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Βρετανίδα, η οποία φορά πλέον προσθετικά μέλη, μεταξύ αυτών ένα "βιονικό" χέρι, μετά τον ακρωτηριασμό της, είπε σε δημοσιογράφους ότι η εταιρεία μεταφορών του Λονδίνου έχει μια «παρωχημένη» προσέγγιση σε σχέση με την ασφάλεια και αρνείται να παραδεχθεί την ευθύνη της «σε ηθικό και δικαστικό» επίπεδο σε αυτό το ατύχημα.

Ενώ επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη δουλειά της, η Σάρα ντε Λαγκάρντ γλίστρησε στη βρεγμένη αποβάθρα, στα σταθμό High Barnet, στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου και έπεσε στο κενό μεταξύ ενός συρμού που είχε σταματήσει και της πλατφόρμας.

Το πρώτο τρένο την τραυμάτισε, εκείνη φώναξε για βοήθεια ενώ βρισκόταν στις ράγες χωρίς κανείς να την ακούσει, προτού ένας δεύτερος συρμός περάσει και την χτυπήσει έπειτα από 15 λεπτά.

Η γυναίκα γλύτωσε τον θάνατο, όμως χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί στο ένα χέρι και στο ένα πόδι της, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν υπήρχε προσωπικό στην αποβάθρα και κανείς δεν κοιτούσε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Κανείς δεν απάντησε στις εκκλήσεις μου για βοήθεια», περιέγραψε η ίδια σήμερα.

Η ενάγουσα αμφισβητεί τα συμπεράσματα της εταιρείας Transport for London, η οποία υποστήριξε αρχικά ότι εκείνη ήταν μεθυσμένη και φορούσε ψηλοτάκουνα, κάτι που αρνείται η ίδια, προτού δηλώσει μετά το πέρας μιας έρευνας ότι επρόκειτο για μία «σειρά θλιβερών και μεμονωμένων γεγονότων», σύμφωνα με την ίδια.

«Πρέπει να διεξαχθεί μια ανεξάρτητη και πλήρης έρευνα για τις διαδικασίες του TfL προκειμένου να εξαχθούν διδάγματα από αυτό το περιστατικό», συνέχισε η γυναίκα, επιβεβαιώνοντας πως «εκατοντάδες άνθρωποι» που έχουν τραυματιστεί στο μετρό του Λονδίνου επικοινώνησαν μαζί της μετά το ατύχημά της.

Η Σάρα ντε Λαγκάρντ ζητά επίσης να συναντηθεί με τον Εργατικό δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ο οποίος προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού TfL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

