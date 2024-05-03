Λονδίνο: Σύλληψη Ισραηλινού καταζητούμενου από την Ιντερπόλ για κυβερνοκατασκοπεία

Ένας Ισραηλινός ιδιωτικός ερευνητής που καταζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη στο Λονδίνο με την κατηγορία της κυβερνοκατασκοπείας για λογαριασμό μιας άγνωστης αμερικανικής εταιρείας δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με δικαστήριο του Λονδίνου.

Ωστόσο, μια αρχική προσπάθεια έκδοσης του Amit Forlit στις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίφθηκε από τον δικαστή στο Δικαστήριο του Westminster την Πέμπτη λόγω τεχνικού κωλύματος.

Η Έιμι Λάμπραμ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε στο δικαστήριο ότι μια ανώνυμη εταιρεία δημοσίων σχέσεων και λόμπι με έδρα την Ουάσινγκτον πλήρωσε σε μια από τις εταιρείες του Φόρλιτ 20 εκατομμύρια δολάρια «για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την κρίση χρέους της Αργεντινής».

Ο Φόρλιτ συνελήφθη με κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για το Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ.

Ένας δικαστής έκρινε ότι η απόπειρα έκδοσης του Forlit από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσε να συνεχιστεί καθώς δεν προσήχθη στο δικαστήριο εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται από τη βρετανική νομοθεσία περί έκδοσης.



