«Ποδοσφαιροκουβέντα» με τον Μουρίνιο είχε ο Μπρούνο Άλβες

Συνάντηση με τον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον οποίο έχει άριστες σχέσης από την εποχή που ήταν πιτσιρικάς στην Πόρτο, είχε πρόσφατα ο Μπρούνο Άλβες.

Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ έκανε μία σχετική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Πορτογάλο προπονητή.

«Υπέροχη συνάντηση και συζήτηση για το ποδόσφαιρο με έναν μάστερ του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή και εύχομαι τα καλύτερα και να μας χαρίσει περισσότερο καθαρό ποδόσφαιρο», ήταν η λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μπρούνο Άλβες στο Instagram.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.