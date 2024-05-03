Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ποδοσφαιροκουβέντα» με τον Μουρίνιο είχε ο Μπρούνο Άλβες

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ στο Instagram

Μουρίνιο με Άλβες

Συνάντηση με τον Ζοσέ Μουρίνιο, με τον οποίο έχει άριστες σχέσης από την εποχή που ήταν πιτσιρικάς στην Πόρτο, είχε πρόσφατα ο Μπρούνο Άλβες.

Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ έκανε μία σχετική ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της συνάντησης με τον Πορτογάλο προπονητή.

«Υπέροχη συνάντηση και συζήτηση για το ποδόσφαιρο με έναν μάστερ του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή και εύχομαι τα καλύτερα και να μας χαρίσει περισσότερο καθαρό ποδόσφαιρο», ήταν η λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μπρούνο Άλβες στο Instagram.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζοσέ Μουρίνιο Μπρούνο Άλβες ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark