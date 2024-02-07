«Βρισκόμαστε καθ'οδόν μιας αποφασιστικής νίκης» στη Γάζα, δήλωσε ο ιραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, απορρίπτοντας την πρόταση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ειρηνευτική συμφωνία αν δεν νικήσουμε τη Χαμάς».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εργάζονται συστηματικά και θα επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου, που είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εξάλειψη της Χαμάς τονίζοντας πως τα επιτεύγματα του Ισραηλινού Στρατού είναι «άνευ προηγουμένου» και ότι η «νίκη θα είναι στα χέρια μας… σε λίγους μήνες».

«Δεν κάνουμε πίσω μέχρι να κερδίσουμε», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει άλλη λύση από την πλήρη και αποφασιστική μας νίκη».

Όσον αφορά για τη συζήτηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο Νετανιάχου είπε πως του ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διασφαλίσει ότι η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατικοποιηθεί για πάντα αφότου εξαλειφθεί η Χαμάς.

«Όχι μέρος της Χαμάς, ούτε η μισή Χαμάς, αλλά ολόκληρη η Χαμάς» τόνισε. Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ θα δράσουν «όπου και ανά πάσα στιγμή είναι απαραίτητο» στη Γάζα, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς σχετικά με τα αιτήματα της Χαμάς για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα Ισραηλινούς ομήρους, ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί σε κανένα από τα αιτήματα της.

«Δεν έχουμε δεσμευτεί για… πραγματικά τεράστιους αριθμούς για τους οποίους μιλούν… τρομοκρατών που πρέπει να απελευθερώσουμε. Υποτίθεται ότι υπάρχει κάποιο είδος διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους μεσολαβητές, αλλά από ό,τι έχω δει μετά την απάντηση της Χαμάς, δεν ξέρω τι συμβαίνει» είπε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, ζήτησε την αντικατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA αφού όπως είπε πιστεύει ότι έως και το 60% της ανθρωπιστικής βοήθειας που πηγαίνει στη Γάζα λαμβάνεται από τη Χαμάς.

Η πρόταση της Χαμάς

Η Χαμάς υπέβαλε τη δική της εκτεταμένη πρόταση για οριστικό τερματισμό των μαχών αργά χθες, Τρίτη μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, περιγράφοντας λεπτομερώς ένα σχέδιο τριών φάσεων που θα εκτυλιχθεί σε διάστημα τεσσεράμισι μηνών.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χαγιά, θα ταξιδέψει στο Κάιρο την Πέμπτη για να συνεχίσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με την Αίγυπτο και το Κατάρ, δήλωσε αξιωματούχος της.

Το σχέδιο έρχεται ως απάντηση σε πρόταση που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ και την Αίγυπτο η οποία ορίζει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους που φυλακίστηκαν από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων μαχητών, και τον τερματισμό του πολέμου.

