Με πρωινό εγερτήριο ξυπνούν κάθε μέρα στις 6 το πρωί οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας.

Από τα μεγάφωνα της Πιονγκφιάνγκ ηχεί κάθε μέρα μία θλιβερή μελωδία, που «σκεπάζει» κάθε διαμέρισμα, δρόμο και γωνιά της πόλης.

This demoralizing melody is played every morning at 6 a.m. in Pyongyang, North Korea pic.twitter.com/ZIhGdz5z46 — Historic Vids (@historyinmemes) February 7, 2024

Η μουσική είναι από το κομμάτι «Πού είσαι αγαπημένε μου στρατηγέ» αναφερόμενο στον πρώτο ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σονγκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 5, η σκόπιμη επιλογή του χρόνου, νωρίς το πρωί, μπορεί να χρησιμεύει για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του καθεστώτος και να υπενθυμίσει στους πολίτες την υποταγή τους στο κράτος από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν.

The deliberate choice of timing, early in the morning, may serve to assert dominance and remind citizens of their subjugation to the state from the moment they wake up. This practice underscores the oppressive nature of the regime and the lengths it will go to maintain control… pic.twitter.com/KsL324EkeZ — MR_NoBody (@pakhtoon_soul) February 7, 2024

Αυτή η πρακτική υπογραμμίζει τον καταπιεστικό χαρακτήρα του καθεστώτος και δείχνει τις πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει τον έλεγχο του πληθυσμού του.

Πηγή: skai.gr

