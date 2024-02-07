Λογαριασμός
Μετά μουσικής ξυπνάνε κάθε πρωί οι κάτοικοι της Πιονγκγιάνγκ – Η πένθιμη μελωδία που παίζει από τα μεγάφωνα (βίντεο) 

Μία θλιβερή μουσική «σκεπάζει» κάθε διαμέρισμα, δρόμο και γωνιά της πόλης για να να υπενθυμίζει στους πολίτες την υποταγή τους στο κράτος από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν

Πιονγιάνγκ

Με πρωινό εγερτήριο ξυπνούν κάθε μέρα στις 6 το πρωί οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας

Από τα μεγάφωνα της Πιονγκφιάνγκ ηχεί κάθε μέρα μία θλιβερή μελωδία, που «σκεπάζει» κάθε διαμέρισμα, δρόμο και γωνιά της πόλης. 

Η μουσική είναι από το κομμάτι «Πού είσαι αγαπημένε μου στρατηγέ» αναφερόμενο στον πρώτο ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σονγκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 5, η σκόπιμη επιλογή του χρόνου, νωρίς το πρωί, μπορεί να χρησιμεύει για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του καθεστώτος και να υπενθυμίσει στους πολίτες την υποταγή τους στο κράτος από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν.

Αυτή η πρακτική υπογραμμίζει τον καταπιεστικό χαρακτήρα του καθεστώτος και δείχνει τις πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει τον έλεγχο του πληθυσμού του.

Πηγή: skai.gr

Βόρεια Κορέα
