Επίσκεψη Φιντάν στη Λιβύη: Στο επίκεντρο η Γάζα και η διεξαγωγή εκλογών στη χώρα

Συνάντηση με τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας στην Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, που επισκέφθηκε σήμερα τη Λιβύη.

Κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα είπε ότι επικροτεί τη στάση της Τουρκίας για τη στήριξη της σταθερότητας στη Λιβύη και τον ρόλο που διαδραματίζει στη στήριξη των διεθνών προσπαθειών για τη διεξαγωγή εκλογών, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Στη δήλωση, που έγινε σε λογαριασμό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται ότι Ντμπέιμπα και Φιντάν συζήτησαν για πολιτικά και οικονομικά ζητήματα καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε από την πλευρά του ότι η επίσκεψή του στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συζητήσει ορισμένα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κυρίως για «την κατάσταση στη Γάζα και τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών για τη διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην πρωτεύουσα Τρίπολη της Λιβύης σήμερα το πρωί, προερχόμενος από τη Μάλτα.

Σε δηλώσεις του χθες, μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της Μάλτας Ίαν Μποργκ, στη Βαλέτα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «οι σχέσεις της Τουρκίας με την ανατολική πλευρά (σ.σ. της Λιβύης) προοδεύουν σταδιακά. Η συνεργασία μας και με τους εκεί παράγοντες συνεχίζεται. Αποφασίσαμε να ξανανοίξουμε το γενικό προξενείο στη Βεγγάζη. Αυτό θα συμβεί σύντομα. Οι επιχειρήσεις μας άρχισαν να εργάζονται και πάλι εκεί».

Είπε επίσης ότι «δεν θέλουμε να δούμε τη σημερινή διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης να καθίσταται μόνιμη» και τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο στο ζήτημα της Λιβύης μαζί με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους περιφερειακούς φίλους της.

Πηγή: skai.gr

