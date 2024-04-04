Σοϊγκού: Η Ρωσία ελπίζει πως δεν ενεπλάκησαν «οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες» στην επίθεση στη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως ο επικεφαλής του εξέφρασε την ελπίδα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον γάλλο ομόλογό του χθες Τετάρτη, ότι δεν ενεπλάκησαν «οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες» στην πολυαίμακτη επίθεση σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας τον περασμένο μήνα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Το καθεστώς του Κιέβου δεν κάνει τίποτε χωρίς την έγκριση των δυτικών επιτηρητών του. Ελπίζουμε ότι, σε αυτή την περίπτωση, δεν βρίσκονται από πίσω οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες», ανέφερε ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του σχετικά με τη συνδιάλεξη.

Νωρίτερα, το Παρίσι ανακοίνωνε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, ο γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού εξέφρασε τη διάθεση της Γαλλίας να υπάρξουν «αυξημένες» επαφές με τη Ρωσία όσον αφορά τον αγώνα εναντίον της «τρομοκρατίας», μετά την επίθεση της 22ης Μαρτίου.

Εκείνη την ημέρα, ένοπλοι εισέβαλαν σε συναυλιακό χώρο, άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους ανθρώπων κι έβαλαν φωτιά στο κτίριο. Τουλάχιστον 144 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 360 τραυματίστηκαν στην επίθεση, για την οποία υπήρξε ανάληψη ευθύνης από το ΙΚ.

Το Κρεμλίνο, παρότι αναγνωρίζει πως την επίθεση διέπραξαν «ριζοσπάστες ισλαμιστές», καταγγέλλει ουκρανική εμπλοκή, με συντονισμό της Δύσης. Το Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες το διαψεύδουν.

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, έθιξε επίσης πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε τον Φεβρουάριο ότι η ανάπτυξη γαλλικών ή/και άλλων ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν μπορεί να «αποκλειστεί».

Ο Σεργκέι Σοϊγκού «είπε πως σε περίπτωση πραγμάτωσης» (σ.σ. των δηλώσεων του γάλλου προέδρου), θα δημιουργηθούν «προβλήματα για την ίδια τη Γαλλία», σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του για τη συνδιάλεξη με τον ομόλογό του, η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακές διαφορές από αυτήν της γαλλικής πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

