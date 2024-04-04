Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο ΣΑ στις 18/4 για ένταξη στον ΟΞΕ

Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη 18η Απριλίου όσον αφορά το αίτημά τους να γίνουν κράτος-πλήρες μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε χθες Τετάρτη ο πρεσβευτής τους στον διεθνή οργανισμό, ο Ριάντ Μανσούρ, παρά το ότι η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος θεωρείται απίθανη.

Με επιστολή τους που επιδόθηκε προχθές Τρίτη στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στα κράτη μέλη του ΣΑ, οι Παλαιστίνιοι κίνησαν εκ νέου τη διαδικασία που ανάγεται στο 2011 με σκοπό να γίνουν κράτος πλήρες μέλος του διεθνούς οργανισμού.

«Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας που θα συνεδριάσει σε επίπεδο υπουργών τη 18η (Απριλίου) θα ενεργήσει στη βάση αυτή», δήλωσε ο Ριάντ Μανσούρ χθες, αναφερόμενος σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για εξεταστεί η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εκείνη την ημέρα.

«Θέλουμε την ένταξη. Είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας», επέμεινε, κρίνοντας πως με δεδομένο τον αριθμό των χωρών που την υποστηρίζουν, η εισδοχή θα έπρεπε να είναι «εύκολη».

«Όλοι μιλούν για τη λύση των δύο κρατών, επομένως ποια είναι η λογική της εμπόδισής μας να γίνουμε κράτος μέλος;» διερωτήθηκε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το προεξοφλούμενο αμερικανικό βέτο.

Για να καρποφορήσει η προσπάθεια, απαιτείται πρώτα θετική εισήγηση του ΣΑ (χρειάζονται τουλάχιστον 9 ψήφοι υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη), κατόπιν έγκρισή της με πλειοψηφία δυο τρίτων από τη Γενική Συνέλευση.

Παρατηρητές θεωρούν μάλλον απίθανο το αίτημα των Παλαιστινίων να φθάσει ως τη Γενική Συνέλευση, δεδομένου του δικαιώματος αρνησικυρίας των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Χθες η Ουάσιγκτον επέμεινε στη θέση πως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν πρέπει να γίνει στον ΟΗΕ, αλλά έπειτα από απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους.

«Ελπίζουμε πως δεν θα επιμείνουν, αλλ’ αυτό εξαρτάται από εκείνους», σχολίασε ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κινούσε διαδικασία για την «ένταξη του κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ». Ουδέποτε ολοκληρώθηκε· οι Παλαιστίνιοι εντέλει απέκτησαν, με ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2012, καθεστώς παρατηρητή. Φιλοδοξούν μολαταύτα πάντα να γίνουν πλήρες μέλος.

Η διαδικασία κινήθηκε εκ νέου εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

