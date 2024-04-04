Το Παρίσι διαψεύδει τα περί προθυμίας για «διάλογο» σχετικά με την Ουκρανία που διαπίστωσε η Μόσχα

Το Παρίσι δεν εξέφρασε προθυμία για διάλογο με τη Μόσχα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ρωσίας, υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο ρώσος υπουργός Σεργκέι Σοϊγκού ανέφερε στον γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι είναι «έτοιμος να επαναλάβει τον διάλογο για την Ουκρανία», αλλά «η Γαλλία ούτε αποδέχτηκε ούτε πρότεινε τίποτα» για αυτό το θέμα, διευκρίνισε συνεργάτης του γάλλου υπουργού, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου.



Νωρίτερα σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για τις συνομιλίες μεταξύ του Σεργκέι Σοϊγκού και του Σεμπαστιάν Λεκορνί, είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων ότι διαπιστώθηκε προθυμία για «διάλογο σχετικά με την Ουκρανία». Επισημαίνεται εξάλλου ότι μια ειρηνευτική διάσκεψη στην Ελβετία θα ήταν «άσκοπη» χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υπογραμμίζει ότι ο Σοϊγκού προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε «πρακτική εφαρμογή» της πρότασης του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία «θα δημιουργούσε προβλήματα στη Γαλλία».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του γάλλου υπουργού είχε δηλώσει πως ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επανέλαβε πως το Παρίσι καταδικάζει τον «επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας στα θύματα της επίθεσης που εξαπέλυσαν ένοπλοι τον προηγούμενο μήνα κοντά στη Μόσχα, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

