Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε συγκρούσεις συμμοριών και κακοποιών με την εθνική φρουρά

Τουλάχιστον δέκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν σε δυο χωριστά επεισόδια στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, στο ένα από τα οποία ξέσπασε μάχη ανάμεσα σε ενόπλους και την εθνική φρουρά, δήλωσε χθες Τετάρτη ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση «μεταξύ συμμοριών» και «άλλοι πέντε» σε μάχη «με την εθνική φρουρά», είπε ο αρχηγός του κράτους, απορρίπτοντας την εκδοχή που έδωσε προχθές Τρίτη το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, κατά την οποία μάχη ανάμεσα σε ενόπλους και την εθνική φρουρά στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους, ανάμεσά τους αθώους.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, από τις γνωστότερες στην Τσιάπας, η μάχη είχε επίσης αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί.

Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στη Λα Κονκόρδια, αρχικά όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε αγρόκτημα αντίπαλης συμμορίας, κάτι που αποτέλεσε έναυσμα για ανταλλαγή πυρών με πέντε νεκρούς, δήλωσε ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ.

Κατόπιν, μια μέρα αργότερα, εκτυλίχθηκε «σύγκρουση με την εθνική φρουρά» στην οποία σκοτώθηκαν άλλοι πέντε ύποπτοι, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι συνελήφθησαν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολίτες της γειτονικής Γουατεμάλας, κι ότι κατασχέθηκαν όπλα μεγάλου διαμετρήματος.

Η βία έχει κλιμακωθεί στην Τσιάπας, εξαιτίας της διένεξης ανάμεσα στα καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο και Σιναλόα, των δυο ισχυρότερων συμμοριών στη χώρα.

Σύμφωνα με το κέντρο αναλύσεων InSight Crime, η σύγκρουση εκεί αφορά τον έλεγχο πόλεων κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, στρατηγικής σημασίας για τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών κατευθυνόμενων στις ΗΠΑ.

Στο Μεξικό των κάπου 126 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν διαπραχθεί κατά επίσημους αριθμούς πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 από τον συντηρητικό τότε πρόεδρο Φελίπε Καλδερόν ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

