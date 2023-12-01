Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε και πάλι σήμερα απερίφραστα τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και εξέφρασε την «αδιαφορία» του για την τύχη του από το βήμα της ετήσιας συνεδρίασης του εν λόγω οργανισμού, στην οποία επεδίωξε πάντως να συμμετάσχει.

Η Ρωσία είναι ένα από τα 57 μέλη αυτού του οργανισμού, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1975 για να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και διέρχεται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία του.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν άντλησαν κανένα δίδαγμα από την καταστροφική πολιτική τους με στόχο τη διάλυση του ΟΑΣΕ», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ από τα Σκόπια, όπου διεξάγεται από χθες, Πέμπτη, το 30ό υπουργικό συμβούλιο του οργανισμού. «Στην Ευρώπη, συνεχίζουμε -με μια επιμονή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα- να αποτελειώνουμε τον οργανισμό».

Σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους, ο Λαβρόφ δήλωσε πως «ο οργανισμός έχει μεταμορφωθεί σε κάτι το μέλλον του οποίου δεν προκαλεί παρά αδιαφορία».

Η παρουσία του Λαβρόφ στα Σκόπια έκανε χώρες να μποϊκοτάρουν τη συνεδρίαση -την Ουκρανία, τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία. Οι άλλοι συμμετέχοντες, στην τεράστια πλειονότητά τους, χρησιμοποίησαν τις ομιλίες τους για να καταφερθούν εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας είναι μία ύβρις» προς τις αξίες του ΟΑΣΕ, δήλωσε ανοίγοντας τις συζητήσεις ο προεδρεύων του ΟΑΣΕ υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουχάρ Οσμάνι.

Ακολουθησαν δεκάδες καταδίκες, τις οποίες ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν άκουσε όλες, καθώς βγήκε επανειλημμένα από την αίθουσα.

«Αδιαφορώ για τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου του ΟΑΣΕ», δήλωσε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

