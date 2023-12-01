Επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Ο ισραηλινός πολίτης που σκότωσε τους τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολήθηκε κατά λάθος από στρατιώτη των IDF

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε θανάσιμα έναν Ισραηλινό πολίτη τον οποίο εσφαλμένα νόμιζε ότι ήταν ένας από τους δράστες της χθεσινής επίθεσης της Χαμάς σε στάση λεωφορείου της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή αστυνομία.

Οι δύο δράστες, Παλαιστίνιοι από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκότωσαν τρεις ανθρώπους χθες το πρωί, προτού πέσουν οι ίδιοι νεκροί από πυρά δύο στρατιωτών - που ήταν εκτός υπηρεσίας - και ενός πολίτη. Ο τελευταίος ήταν ο Ισραηλινός Γιουβάλ Ντορόν Καστλεμάν, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του χθες τη νύχτα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Καστλεμάν θα γιόρταζε σήμερα τα 38α του γενέθλια.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία: «Τα ευρήματα της έρευνας μέχρι στιγμής δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους στρατιώτες των IDF (ισραηλινός στρατός) θεώρησε εσφαλμένα ότι ο εκλιπών Γιουβάλ (Ντορόν Καστλεμάν) - ο οποίος έδρασε γενναία και θαρραλέα για να εξουδετερώσει τους τρομοκράτες - ήταν ένας τρίτος τρομοκράτης, ακόμη ένας δράστης της επίθεσης.

«Ο στρατιώτης αυτός πυροβόλησε και εναντίον του, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του και τον τραγικό θάνατό του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το Reuters δείχνουν ένα αυτοκίνητο λευκού χρώματος να σταματά δίπλα σε μια στάση λεωφορείου, γεμάτη από κόσμο. Δύο άνδρες βγαίνουν από το όχημα, κραδαίνουν τα όπλα τους και επιτίθενται στο πλήθος κόσμου καθώς οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Λίγο αργότερα οι Παλαιστίνιοι επιτιθέμενοι δέχονται οι ίδιοι πυρά.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Καστλεμάν να πυροβολεί με το όπλο του σε έναν από τους επιτιθέμενους, στη συνέχεια να πετάει το όπλο του, να πέφτει στα γόνατα και να σηκώνει ψηλά τα χέρια του στον αέρα κάνοντας προφανώς σήμα να μην τον πυροβολήσουν οι στρατιώτες.

Βίντεο από την στιγμή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη των μελών της οικογένειας του εκλιπόντα Γιουβάλ ο οποίος έδρασε γενναία και έσωσε ζωές, και τη θλίψη άλλων οικογενειών που δολοφονήθηκαν στην επίθεση και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

